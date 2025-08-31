1 órája
ETO FC-Nyíregyháza 0-0 - ÉLŐ
Az ETO FC vasárnap a Fizz Ligában a Nyíregyházát fogadja.
Fizz Liga labdarúgó NB I., 6. forduló
ETO FC - Nyíregyháza Spartacus 0-0 - ÉLŐ
Győr, ETO Park. Játékvezető: Bogár Gergő (Szalai Dániel, Rózsa Dávid)
ETO: Petrás - Tóth R., Abrahamsson, Csinger, Stefulj - Vitális, Anton - Zivkovic, Gavrics, Bumba - Piscsur. Vezetőedző: Borbély Balázs
Nyíregyháza: Kovács D. - Farkas B., Evangelou, Katona L. - Májer, Katona M., Szankovics, Manner, Benczenleitner - Edomwonyi, Babunski. Vezetőedző: Szabó István
PERCRŐL PERCRE
55. perc: Csinger rántja le Edomwonyit, miután a lábát is eltalálta: sárga lap.
52. perc: Vitális távoli lövése a jobb alsó felé pattog. Kovács véd.
51. perc: Manner 16-ról félmagasan a kapu jobb oldalát veszi célba. Petrás fogja a lövést.
46. perc: Kezdődik a második félidő. Nem volt csere a szünetben egyik csapatban sem.
45+1. perc: Egy percnyi hosszabbítás után véget ér az első félidő.
41. perc: Vitális beadása után Tóth R. fejel, a labda azonban Kovácsé.
34. perc: Katona M. lövi be a labdát a kapu előterébe. Piscsur tisztáz fejjel.
27. perc: Manner próbálkozik ismét lövéssel, ezúttal 16 méterről. Nem talál kaput.
25. perc: Vitális bal oldali beadásáról Gavrics centikkel marad le középen. Aztán Zivkovic íveel középre balról, de Gavrics fejese veszélyt nem jelent Kovács kapujára.
21. perc: Stefulj ívelése után Bumba fejeli a labdát kapu fölé 10 méterről.
20. perc: Manner 22 méteres lövését blokkolja a győri védelem.
19. perc: Komoly mezőnyfölényben játszik az ETO. A vendégek hosszú percek óta nem tudtak nem jártak a győri térfélen.
8. perc: Edomwonyi kerül helyzetbe a túloldalon egy bedobás után a bal oldalon, a lövése kijön Petrásról, az ismétlést pedig Csinger tisztázza az ötösről.
8. perc: Bumba 20 méteres lövését Kovács D. megfogja.
7. perc: Piscsur lép ki a leshatáron a bal oldalon, középre passzol Zivkovichoz, aki éles szögből lő. Azonban jól mozdul ki kapujából Kovács D., és védeni tud.
1. perc: Zöld-fehérben a győriek, piros-kékben a nyíregyháziak. A mérkőzést az ETO kezdi. Korábbi győri játékosok a vendégeknél: Májer Milán a 2020/21-es szezonban, Benczenleitner Barna és a nyíregyházi cserék között helyet foglaló Toma György pedig két évvel később játszott ETO-színekben. Ugyancsak játszott Győrben Temesvári Attila öt évvel ezelőtt, ő azonban most sérülés miatt hiányzik a vendégek keretéből.
ELŐZETES
A Fizz Ligában két hét után lép pályára a zöld-fehér csapat. Ez lehet a DAC 1904-hez távozó Samsindin Ouro búcsúmeccse zöld-fehérben.
Az ETO az egyik jelenleg veretlen csapat a mezőnyben, eddig három döntetlen mellett egyszer nyert. A csapat az MTK elleni idegenbeli 7-2-es siker után a Rapid Wien elleni Konferencia-liga-selejtezőkre fókuszált, az újonc Kazincbarcika elleni találkozót ezért december 3-ra halasztották.
Az ETO és a Nyíregyháza NB I-es történetében 29 első mérkőzésen találkoztak. Az ETO 12, a Nyíregyháza 8 alkalommal győzött, 9 meccs pedig döntetlenre végződött. Az ETO 49 gólt szerzett, a mai vendégcsapat pedig 29 alkalommal zörgette meg a győri hálót.
Győrött 14 mérkőzést játszottak, ebből 8-on hazai siker született, 3 meccs döntetlenre végződött, a Nyíregyháza 3 alkalommal nyert.
Az ETO legnagyobb győzelme 1984-ben született, akkor 7-2-re győzött, de említésre érdemes a 2008-ban aratott 5-0-as diadal is.