augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

21°
+33
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgó NB I

1 órája

ETO FC-Nyíregyháza 0-0 - ÉLŐ

Címkék#Vitális Milán#ETO FC#ETO#Nyíregyháza

Az ETO FC vasárnap a Fizz Ligában a Nyíregyházát fogadja.

Kisalföld.hu
ETO FC-Nyíregyháza 0-0 - ÉLŐ

Fizz Liga labdarúgó NB I., 6. forduló

ETO FC - Nyíregyháza Spartacus 0-0 - ÉLŐ

Győr, ETO Park. Játékvezető: Bogár Gergő (Szalai Dániel, Rózsa Dávid)
ETO: Petrás - Tóth R., Abrahamsson, Csinger, Stefulj - Vitális, Anton - Zivkovic, Gavrics, Bumba - Piscsur. Vezetőedző: Borbély Balázs
Nyíregyháza: Kovács D. - Farkas B., Evangelou, Katona L. - Májer, Katona M., Szankovics, Manner, Benczenleitner - Edomwonyi, Babunski. Vezetőedző: Szabó István

PERCRŐL PERCRE   

55. perc: Csinger rántja le Edomwonyit, miután a lábát is eltalálta: sárga lap.

52. perc: Vitális távoli lövése a jobb alsó felé pattog. Kovács véd.

51. perc: Manner 16-ról félmagasan a kapu jobb oldalát veszi célba. Petrás fogja a lövést.

46. perc: Kezdődik a második félidő. Nem volt csere a szünetben egyik csapatban sem.

45+1. perc: Egy percnyi hosszabbítás után véget ér az első félidő.

41. perc: Vitális beadása után Tóth R. fejel, a labda azonban Kovácsé.

34. perc: Katona M. lövi be a labdát a kapu előterébe. Piscsur tisztáz fejjel.

27. perc: Manner próbálkozik ismét lövéssel, ezúttal 16 méterről. Nem talál kaput.

25. perc: Vitális bal oldali beadásáról Gavrics centikkel marad le középen. Aztán Zivkovic íveel középre balról, de Gavrics fejese veszélyt nem jelent Kovács kapujára.

21. perc: Stefulj ívelése után Bumba fejeli a labdát kapu fölé 10 méterről. 

20. perc: Manner 22 méteres lövését blokkolja a győri védelem.

19. perc: Komoly mezőnyfölényben játszik az ETO. A vendégek hosszú percek óta nem tudtak nem jártak a győri térfélen. 

8. perc: Edomwonyi kerül helyzetbe a túloldalon egy bedobás után a bal oldalon, a lövése kijön Petrásról, az ismétlést pedig Csinger tisztázza az ötösről.

8. perc: Bumba 20 méteres lövését Kovács D. megfogja.

7. perc: Piscsur lép ki a leshatáron a bal oldalon, középre passzol Zivkovichoz, aki éles szögből lő. Azonban jól mozdul ki kapujából Kovács D., és védeni tud.

1. perc: Zöld-fehérben a győriek, piros-kékben a nyíregyháziak. A mérkőzést az ETO kezdi. Korábbi győri játékosok a vendégeknél: Májer Milán a 2020/21-es szezonban, Benczenleitner Barna és a nyíregyházi cserék között helyet foglaló Toma György pedig két évvel később játszott ETO-színekben. Ugyancsak játszott Győrben Temesvári Attila öt évvel ezelőtt, ő azonban most sérülés miatt hiányzik a vendégek keretéből.

ELŐZETES

A Fizz Ligában két hét után lép pályára a zöld-fehér csapat. Ez lehet a DAC 1904-hez távozó Samsindin Ouro búcsúmeccse zöld-fehérben. 

Az ETO az egyik jelenleg veretlen csapat a mezőnyben, eddig három döntetlen mellett egyszer nyert. A csapat az MTK elleni idegenbeli 7-2-es siker után a Rapid Wien elleni Konferencia-liga-selejtezőkre fókuszált, az újonc Kazincbarcika elleni találkozót ezért december 3-ra halasztották. 

Az ETO és a Nyíregyháza NB I-es történetében 29 első mérkőzésen találkoztak. Az ETO 12, a Nyíregyháza 8 alkalommal győzött, 9 meccs pedig döntetlenre végződött. Az ETO 49 gólt szerzett, a mai vendégcsapat pedig 29 alkalommal zörgette meg a győri hálót.

Győrött 14 mérkőzést játszottak, ebből 8-on hazai siker született, 3 meccs döntetlenre végződött, a Nyíregyháza 3 alkalommal nyert.

Az ETO legnagyobb győzelme 1984-ben született, akkor 7-2-re győzött, de említésre érdemes a 2008-ban aratott 5-0-as diadal is.
 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu