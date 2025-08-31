ETO FC-Nyíregyháza 0-0 - ÉLŐ

Fizz Liga labdarúgó NB I., 6. forduló

ETO FC - Nyíregyháza Spartacus 0-0 - ÉLŐ

Győr, ETO Park. Játékvezető: Bogár Gergő (Szalai Dániel, Rózsa Dávid)

ETO: Petrás - Tóth R., Abrahamsson, Csinger, Stefulj - Vitális, Anton - Zivkovic, Gavrics, Bumba - Piscsur. Vezetőedző: Borbély Balázs

Nyíregyháza: Kovács D. - Farkas B., Evangelou, Katona L. - Májer, Katona M., Szankovics, Manner, Benczenleitner - Edomwonyi, Babunski. Vezetőedző: Szabó István

PERCRŐL PERCRE

55. perc: Csinger rántja le Edomwonyit, miután a lábát is eltalálta: sárga lap.

52. perc: Vitális távoli lövése a jobb alsó felé pattog. Kovács véd.

51. perc: Manner 16-ról félmagasan a kapu jobb oldalát veszi célba. Petrás fogja a lövést.

46. perc: Kezdődik a második félidő. Nem volt csere a szünetben egyik csapatban sem.

45+1. perc: Egy percnyi hosszabbítás után véget ér az első félidő.

41. perc: Vitális beadása után Tóth R. fejel, a labda azonban Kovácsé.

34. perc: Katona M. lövi be a labdát a kapu előterébe. Piscsur tisztáz fejjel.

27. perc: Manner próbálkozik ismét lövéssel, ezúttal 16 méterről. Nem talál kaput.

25. perc: Vitális bal oldali beadásáról Gavrics centikkel marad le középen. Aztán Zivkovic íveel középre balról, de Gavrics fejese veszélyt nem jelent Kovács kapujára.

21. perc: Stefulj ívelése után Bumba fejeli a labdát kapu fölé 10 méterről.

20. perc: Manner 22 méteres lövését blokkolja a győri védelem.

19. perc: Komoly mezőnyfölényben játszik az ETO. A vendégek hosszú percek óta nem tudtak nem jártak a győri térfélen.

8. perc: Edomwonyi kerül helyzetbe a túloldalon egy bedobás után a bal oldalon, a lövése kijön Petrásról, az ismétlést pedig Csinger tisztázza az ötösről.

8. perc: Bumba 20 méteres lövését Kovács D. megfogja.

7. perc: Piscsur lép ki a leshatáron a bal oldalon, középre passzol Zivkovichoz, aki éles szögből lő. Azonban jól mozdul ki kapujából Kovács D., és védeni tud.

1. perc: Zöld-fehérben a győriek, piros-kékben a nyíregyháziak. A mérkőzést az ETO kezdi. Korábbi győri játékosok a vendégeknél: Májer Milán a 2020/21-es szezonban, Benczenleitner Barna és a nyíregyházi cserék között helyet foglaló Toma György pedig két évvel később játszott ETO-színekben. Ugyancsak játszott Győrben Temesvári Attila öt évvel ezelőtt, ő azonban most sérülés miatt hiányzik a vendégek keretéből.