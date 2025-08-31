ETO FC-Nyíregyháza 1-0

Fizz Liga labdarúgó NB I., 6. forduló

ETO FC - Nyíregyháza Spartacus 1-0 (0-0)

Győr, ETO Park. Játékvezető: Bogár Gergő (Szalai Dániel, Rózsa Dávid)

ETO: Petrás - Tóth R. (Bíró B., 84.), Abrahamsson, Csinger, Stefulj - Vitális, Anton - Zivkovic (Tollár, 58.), Gavrics (Vingler, 87.), Bumba - Piscsur (Benbouali, 58.). Vezetőedző: Borbély Balázs

Nyíregyháza: Kovács D. - Farkas B., Evangelou, Katona L. - Májer, Katona M. (Kovácsréti, 74.), Szankovics, Manner (Toma, 64.), Benczenleitner - Edomwonyi, Babunski (Katona B., 64.). Vezetőedző: Szabó István

Gólszerző: Benbouali (85.)

PERCRŐL PERCRE

90+4. perc: A VAR szerint les volt, így nincs második győri gól. Bogár Gergő a les megítélése után lefújja a meccset. Köszönjük a figyelmüket!

90+3. perc: Labdát szerez az ETO a saját térfelén, Tollár ível Benbouali elé, aki a leshatáron indul. Benbouali 16 méteres lövésébe Kovács beleér, de védeni nem tud. Feltéve, ha a VAR is így látja...

90+2. perc: Benboulait fellöki Szankovics, aztán reklamál: sárga lap.

90+1. perc: Három perc a ráadás.

89. perc: Bumba lövését blokkolják a vendég védők.

87. perc: Gavricsot váltja Vingler.

85. perc: Benbouali felívelése csak azért nem jó Gavricsnak, mert jó ütemben lép ki a kapujából Kovács D.

85. perc: GÓÓÓL! Anton ível a kapu elé, Benbouali senkitől sem zavartatva az ötösről a kapu jobb oldalába fejel. 1-0

84. perc: Tóth R. helyére Bíró Barnabás áll be a hazai oldalon.

84. perc: Májer rántja le Gavricsot: sárga lap.

82. perc: Stefulj centerezése után a középen berobbanó Benbouali lő 10 méterről kapu mellé.

80. perc: Kovácsréti jobbról ível szabadrúgásból a kapu elé, majd Katona L. fejesét Petrás védi.

76. perc: Tóth-Tollár összjáték után Tollár lő 13 méterről, de blokkolják a kísérletét.

74. perc: Májer jobbról, 12 méterről lő kapu fölé. A játékvezetői csapat szerint lesről.

74. perc: Katona M. hagyja el a pályát. Kovácsréti Márk érkezik.

72. perc: Gavrics 17 méterről kínálja meg lövéssel Kovácsot. A vendégek kapusa megfogja a bal alsó felé tartó erős lövést.

71. perc: Anton beadása után Abrahamsson fejjel hét méterről kapu mellé csúsztatja a labdát.