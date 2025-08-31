Borbély Balázs: Boldog vagyok, hogy nyerni tudtunk - ETO-Nyíregyháza 1-0 + videó

Szép volt fiúk! - így köszöntötték a játékosokat a pályán a meccs előtt az ETO FC szurkolói, valamint „szokás szerint” Borbély Balázst is éltették.

Fotó: KRCS

A mérkőzésre megadott hazai játékoskeretben a bécsi résztvevők közül nem kapott helyet Ouro, Vladiou és Urblík sem.

Az első félidő az ETO idei leggyengébb teljesítményét hozta. A zöld-fehérek ugyan végig nagy mezőnyfölényben játszottak, de rendkívül sok hibával szőtték támadásaikat a masszívan játszó és lelkesen küzdő nyírségiek ellen. Vendégoldalon mindig akadt egy-egy bevetődő védő, egy közbelépő láb, amelyben elakadt a labda. Negyvenöt perc alatt alig-alig forogtak veszélyben a kapuk, így nem csoda, ha gól nélküli döntetlennel vonultak pihenőre a csapatok.

A fordulás után hasonló képet mutatott a játék, mint annak előtte. Az ETO sokkal többet birtokolta a labdát, mint a Nyíregyháza, de a hibák száma sem csökkent. Egyre jobban kiütközött a nagy menetelés okozta frissesség. Borbély Balázs jól cserélt, a pályára lépő Benbouali remek fejesével megszerezte a három pontot.

Az ETO nagyot küzdött, egy percig sem adta fel a küzdelmet és végül teljesen megérdemelten győzött és továbbra is őrzi veretlenségét ebben a bajnoki idényben.

Így látták az edzők

Borbély Balázs: - Boldog vagyok, hogy nyerni tudtunk. Féltettem a csapatot mentálisan, tartottam attól, hogy milyen állapotban vagyunk a csütörtökön elvesztett meccs után. Szerencsére tudtuk kezelni a helyzetet. Fizikailag rendben voltunk, bár a mérkőzésnek nem volt olyan intenzitása, mint az európai meccseknek. Egy jól védekező, megszervezett csapat ellen játszottunk, nem nagyon tudtunk helyzetbe kerülni az első félidőben annak ellenére sem, hogy mezőnyfölényben voltunk. A második félidőben valamennyit javultunk, lendületet hoztak a cserék a játékunkba, legyen szó akár Tollárról vagy Benboualiról. A kulcs az volt, hogy nem vesztettük el a fejünket és hitünket. Tartottuk magunkat a tervekhez és ezért tudtunk nyerni.

A vezetőedző beismerte, hogy a nehezebben kivívott győzelmet a vendégcsapat szervezett védekezésnek és a játékosai fáradtságnak tudta be. "Piscsur és Zivkovic tanulófázisban van, tőlük nem is tudok még olyan teljesítményt elvárni" - ismertette álláspontját.

Csapatként nyertük meg a mérkőzést

– tette hozzá.