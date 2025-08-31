1 órája
Borbély Balázs: Boldog vagyok, hogy nyerni tudtunk - ETO-Nyíregyháza 1-0 + videó
A Fizz Liga hatodik fordulójában győzelemmel zárt Borbély Balázs együttese. Az ETO FC vasárnap a Nyíregyháza együttesét fogadta, a meccs a hajrában dőlt el.
Szép volt fiúk! - így köszöntötték a játékosokat a pályán a meccs előtt az ETO FC szurkolói, valamint „szokás szerint” Borbély Balázst is éltették.
A mérkőzésre megadott hazai játékoskeretben a bécsi résztvevők közül nem kapott helyet Ouro, Vladiou és Urblík sem.
Az első félidő az ETO idei leggyengébb teljesítményét hozta. A zöld-fehérek ugyan végig nagy mezőnyfölényben játszottak, de rendkívül sok hibával szőtték támadásaikat a masszívan játszó és lelkesen küzdő nyírségiek ellen. Vendégoldalon mindig akadt egy-egy bevetődő védő, egy közbelépő láb, amelyben elakadt a labda. Negyvenöt perc alatt alig-alig forogtak veszélyben a kapuk, így nem csoda, ha gól nélküli döntetlennel vonultak pihenőre a csapatok.
A fordulás után hasonló képet mutatott a játék, mint annak előtte. Az ETO sokkal többet birtokolta a labdát, mint a Nyíregyháza, de a hibák száma sem csökkent. Egyre jobban kiütközött a nagy menetelés okozta frissesség. Borbély Balázs jól cserélt, a pályára lépő Benbouali remek fejesével megszerezte a három pontot.
Az ETO nagyot küzdött, egy percig sem adta fel a küzdelmet és végül teljesen megérdemelten győzött és továbbra is őrzi veretlenségét ebben a bajnoki idényben.
Így látták az edzők
Borbély Balázs: - Boldog vagyok, hogy nyerni tudtunk. Féltettem a csapatot mentálisan, tartottam attól, hogy milyen állapotban vagyunk a csütörtökön elvesztett meccs után. Szerencsére tudtuk kezelni a helyzetet. Fizikailag rendben voltunk, bár a mérkőzésnek nem volt olyan intenzitása, mint az európai meccseknek. Egy jól védekező, megszervezett csapat ellen játszottunk, nem nagyon tudtunk helyzetbe kerülni az első félidőben annak ellenére sem, hogy mezőnyfölényben voltunk. A második félidőben valamennyit javultunk, lendületet hoztak a cserék a játékunkba, legyen szó akár Tollárról vagy Benboualiról. A kulcs az volt, hogy nem vesztettük el a fejünket és hitünket. Tartottuk magunkat a tervekhez és ezért tudtunk nyerni.
A vezetőedző beismerte, hogy a nehezebben kivívott győzelmet a vendégcsapat szervezett védekezésnek és a játékosai fáradtságnak tudta be. "Piscsur és Zivkovic tanulófázisban van, tőlük nem is tudok még olyan teljesítményt elvárni" - ismertette álláspontját.
Csapatként nyertük meg a mérkőzést
– tette hozzá.
„Holnap is felkel a nap” – hangoztatta a bécsi sajtótájékoztatón Borbély Balázs. Megkérdeztük, hogy érezte magát csapata a Rapid Wientől elszenvedett vereség után.
„Nehéz nap volt. Úgy gondolom, nem csak én vagyok ezzel így, hogy még mindig van egy kis káosz a fejemben. Még mindig ott van a csalódottság és a szomorúság, de szerencsére jön a válogatott szünet. Fizikailag és lelkileg is összeszedjük magunkat és új célokat tűzünk ki magunk elé. Biztos vagyok benne, hogy ezt meg tudjuk oldani és a szünet után készen állunk arra, hogy megharcoljunk a bajnokságban a minél jobb helyezésért" - zárta a vezetőedző.
Szabó István: - Elemezni nem nagyon szeretném a mérkőzést. Nagyon csalódottak vagyunk, úgy érzem, hogy a csapatom maximálisan azt csinálta, mire egész héten készült. Zártak voltunk, számítottunk arra, hogy Anton nagyon jól rúgja a pontrúgásokat. Elkövettünk egy hibát, amit az ellenfél meg is büntetett. Nagyobb koncentráció kell. Összességében egy hajtós meccs volt. Beleálltunk, az egy pontot megérdemeltük volna, de ezek a meccsek egy egy szituációban dőlnek el. A srácokat csak dicsérni tudom, fegyelmezetten, szinte hiba nélkül játszottak.
Borbély Balázs elmondta, hogy Benbouali a bécsi mérkőzés után beteg lett, kérdéses volt a pályára lépése.
A kerettel kapcsolatos sajtóértesüléseket az ETO FC megerősítette: a klub hamarosan bejelenti Schön Szabolcs érkezését. A válogatott labdarúgó az angol harmadosztályú Bolton Wandererstől tér haza, a Nyíregyháza elleni mérkőzést már a győri stadionból kísérte figyelemmel.
Percről percre
4. perc: Piscsur lendületből remek keresztpassz tálalt az ötös bal sarkára Zivkovic elé aki kicselezte Benczenleitnert, de már kisodródott közben és a kivetődő Kovács hárított.
8 perc: Abrahamsson hibája után Edomwonyi került helyzetbe, kissé balról, 8 méterról jobbal a kapusba lőtt.
25. perc: Vitális bal oldali beadása az ötösre érkezett, az előrevetődő Gavric fejjel nem érte el a labdát. Zivkovic jobb oldali beadását igen, ám ezzel megzavarta a gólra éhes Piscsurt.
53. perc: Vitális kissé balról, 30 méterrről jobbal célozta meg a kapu, a jobb alsó sarok előtt vetődve fogta meg a labdát Kovács.
69. perc: Anton jobbról bal lábbal emelte középre a labdát, Abrahamsson a kapunak háttal állva az ötösnél fejjel megcsúsztatta, de a labda a jobb alsó sarok mellett hagyta el a játékteret.
84. perc: Anton bal oldali, ballábas szabadrúgását a berobbanó Benbouali 6 méterről fejelte a kapu közepébe. 1-0.
85. perc: Benbouali bal oldali beadására kifutott a kapus Gavric elé, és hárított.
90+3. perc: Vingler szerzett labdát a felezővonalnál, Tollár remekül indított, Benbouali a bal alsó sarokba lőtt, de a VAR jelzésére les miatt érvénytelenítették.
Jegyzőkönyv
ETO FC–Nyíregyháza 1–0 (0–0)
Fizz Liga, Győr, ETO Park, 3340 néző. V.: Bogár.
ETO: Petrás – Tóth (Biró, 84.), Abrahamsson, Csinger, Stefulj – Vitális, Anton – Zivkovic (Tollár, 58.), Gavric (Vingler, 88.), Bumba – Piscsur (Benbouali, 57.). Vezetőedző: Boér Gábor.
Nyíregyháza: Kovács D. – Farkas B., Evangeliu, Katona L., Benczenleitner – Májer, Sankovic, Katona M. (Kovácsréti, 75.), Manner (Toma, 64.) – Babunski (Katona B., 63.), Edomwony. Vezetőedző: Szabó István.
Gsz.: Benbouali (84.).
ETO FC - NyíregyházaFotók: Krizsán Csaba