augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

18°
+33
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

46 perce

Borbély Balázs: Boldog vagyok, hogy nyerni tudtunk - ETO-Nyíregyháza 1-0 + videó

Címkék#eto#Benbouali#ETO FC#Nyíregyháza

A Fizz Liga hatodik fordulójában győzelemmel zárt Borbély Balázs együttese. Az ETO FC vasárnap a Nyíregyháza együttesét fogadta, a meccs a hajrában dőlt el.

Kisalföld.hu

Szép volt fiúk! - így köszöntötték a játékosokat a pályán a meccs előtt az ETO FC szurkolói, valamint „szokás szerint” Borbély Balázst is éltették.

ETO FC
Fotó: KRCS

A mérkőzésre megadott hazai játékoskeretben a bécsi résztvevők közül nem kapott helyet Ouro, Vladiou és Urblík sem.
Az első félidő az ETO idei leggyengébb teljesítményét hozta. A zöld-fehérek ugyan végig nagy mezőnyfölényben játszottak, de rendkívül sok hibával szőtték támadásaikat a masszívan játszó és lelkesen küzdő nyírségiek ellen. Vendégoldalon mindig akadt egy-egy bevetődő védő, egy közbelépő láb, amelyben elakadt a labda. Negyvenöt perc alatt alig-alig forogtak veszélyben a kapuk, így nem csoda, ha gól nélküli döntetlennel vonultak pihenőre a csapatok.
A fordulás után hasonló képet mutatott a játék, mint annak előtte. Az ETO sokkal többet birtokolta a labdát, mint a Nyíregyháza, de a hibák száma sem csökkent. Egyre jobban kiütközött a nagy menetelés okozta frissesség. Borbély Balázs jól cserélt, a pályára lépő Benbouali remek fejesével megszerezte a három pontot.
Az ETO nagyot küzdött, egy percig sem adta fel a küzdelmet és végül teljesen megérdemelten győzött és továbbra is őrzi veretlenségét ebben a bajnoki idényben.  

Így látták az edzők

Borbély Balázs: - Boldog vagyok, hogy nyerni tudtunk. Féltettem a csapatot mentálisan, tartottam attól, hogy milyen állapotban vagyunk a csütörtökön elvesztett meccs után. Szerencsére tudtuk kezelni a helyzetet. Fizikailag rendben voltunk, bár a mérkőzésnek nem volt olyan intenzitása, mint az európai meccseknek. Egy jól védekező, megszervezett csapat ellen játszottunk, nem nagyon tudunk helyzetbe kerülni az első félidőben annak ellenére sem. A második félidőben valamennyit javultunk, lendületet hoztak a cserék a játékunkba, legyen szó akár Tollárról vagy Benboualiról. A kulcs az volt, hogy nem vesztettük el a fejünket és hitünket. Tartottuk magunkat a tervekhez és ezért tudtunk nyerni.

A vezetőedző beismerte, hogy a nehezebben kivívott győzelmet a vendégcsapat szervezett védekezésnek és a játékosai fáradtságnak tudja be. Piscsur és Zivkovic tanulófázisban van, tőlük nem is tudok még olyan teljesítményt elvárni.

Csapatként nyertük meg a mérkőzést

– tette hozzá.

„Holnap is felkel a nap” – zárta a bécsi sajtótájékoztatót Borbély Balázs, erre most rákérdeztünk:

„Nehéz nap volt. Úgy gondolom, nem csak én vagyok ezzel így, hogy még mindig van egy kis káosz a fejemben. Még mindig ott van a csalódottság és a szomorúság, de szerencsére jön a válogatott szünet. Fizikailag és lelkileg is összeszedjük magunkat és új célokat tűzünk ki magunk elé. Biztos vagyok benne, hogy ezt meg tudjuk oldani és a szünet után készen állunk arra, hogy megharcoljunk a bajnokságban a minél jobb helyezésért" - zárta a vezetőedző.

Szabó István: - Elemezni nem nagyon szeretném a mérkőzést. Nagyon csalódottak vagyunk, úgy érzem, hogy a csapatom maximálisan azt csinálta, mire egész héten készült. Zártak voltunk, számítottunk arra, hogy Anton nagyon jól rúgja a pontrúgásokat. Elkövettünk egy hibát, amit az ellenfél meg is büntetett. Nagyobb koncentráció kell. Összességében egy hajtós meccs volt. Beleálltunk, az egy pontot megérdemeltük volna, de ezek a meccsek egy egy szituációban dőlnek el. A srácokat csak dicsérni tudom, fegyelmezetten, szinte hiba nélkül játszottak.

Borbély Balázs elmondta, hogy Benbouali a bécsi mérkőzés után beteg lett, kérdéses volt a pályára lépése. 

A kerettel kapcsolatos sajtóértesüléseket az ETO FC megerősítette: a klub hamarosan bejelenti Schön Szabolcs érkezését. A válogatott labdarúgó az angol harmadosztályú Bolton Wandererstől tér haza, a Nyíregyháza elleni mérkőzést már a győri stadionból kísérte figyelemmel.

Percről percre

4. perc: Piscsur lendületből remek keresztpassz tálalt az ötös bal sarkára Zivkovic elé aki kicselezte Benczenleitnert, de már kisodródott közben és a kivetődő Kovács hárított. 
8 perc: Abrahamsson hibája után Edomwonyi került helyzetbe, kissé balról, 8 méterról jobbal a kapusba lőtt.
25. perc: Vitális bal oldali beadása az ötösre érkezett, az előrevetődő Gavric fejjel nem érte el a labdát. Zivkovic jobb oldali beadását igen, ám ezzel megzavarta a gólra éhes Piscsurt.
53. perc: Vitális kissé balról, 30 méterrről jobbal célozta meg a kapu, a jobb alsó sarok előtt vetődve fogta meg a labdát Kovács.
69. perc: Anton jobbról bal lábbal emelte középre a labdát, Abrahamsson a kapunak háttal állva az ötösnél fejjel megcsúsztatta, de a labda a jobb alsó sarok mellett hagyta el a játékteret.
84. perc: Anton bal oldali, ballábas szabadrúgását a berobbanó Benbouali 6 méterről fejelte a kapu közepébe. 1-0.
85. perc: Benbouali bal oldali beadására kifutott a kapus Gavric elé, és hárított.
90+3. perc: Vingler szerzett labdát a felezővonalnál, Tollár remekül indított, Benbouali a bal alsó sarokba lőtt, de a VAR jelzésére les miatt érvénytelenítették.
 

Jegyzőkönyv

ETO FC–Nyíregyháza 1–0 (0–0)
Fizz Liga, Győr, ETO Park, 3340 néző. V.: Bogár.
ETO: Petrás – Tóth (Biró, 84.), Abrahamsson, Csinger, Stefulj – Vitális, Anton – Zivkovic (Tollár, 58.), Gavric (Vingler, 88.), Bumba – Piscsur (Benbouali, 57.). Vezetőedző: Boér Gábor.
Nyíregyháza: Kovács D. – Farkas B., Evangeliu, Katona L., Benczen­leitner – Májer, Sankovic, Katona M. (Kovácsréti, 75.), Manner (Toma, 64.) – Babunski (Katona B., 63.), Edomwony. Vezetőedző: Szabó István.
Gsz.: Benbouali (84.).
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu