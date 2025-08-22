Még alakul az ETO új csapata, a klub türelmet kér a szurkolóktól

Az ETO FC együttesének legnagyobb erőssége, hogy sikerült megtartania az alapjátékosokat, akik mellé fiatal, ám mégis tapasztalt labdarúgókat szerzett meg a nyári átigazolási időszakban – hangzott el a csapat évadnyitó sajtótájékoztatóján. Az is kiderült: dolgoznak azon, hogy minél magasabbra kapaszkodjanak a bajnokságban, de még nem állnak teljesen készen az előttük álló idényre.

Az ETO FC szakmai stábjában és keretében is történtek változások.

Fotó: Molcsányi Máté

Elsőként Kozma Máté, az ETO FC női szakágának új vezetője vette magához a szót.

Nagy izgalommal várjuk az elkövetkező szezont. A tavalyi csapathoz képest történtek kisebb-nagyobb változások, az egyik legfontosabb, hogy új vezetőedzővel kezdjük meg az évet. Székely Tibor személyében ismerős arcot köszönthetünk Győrben

- mutatta be Kozma Máté az együttes új edzőjét, aki tapasztalt, a legmagasabb szinten képzett szakember. A szakág vezetője a jövőbeli terveik kapcsán úgy fogalmazott: céljaik nem változtak, és mivel a csapat legnagyobb riválisai, a Puskás Akadémia és a Ferencváros is ugyan így gondolkodnak, szoros versenyfutásra számít.

Kozma Máté, az ETO FC női szakágának vezetője

Fotó: Molcsányi Máté

Székely Tibor edző a kerettel kapcsolatban úgy fogalmazott:

„Mindennap öröm ezekkel a lányokkal dolgozni. A csapatunk átalakulóban van, emiatt szeretnénk türelmet kérni. Azon dolgozunk, hogy minél több örömet szerezzünk a szurkolóknak, illetve hogy múltjához hűen tudjuk képviselni az ETO-t. A legnagyobb erősségünk, hogy meg tudtuk tartani azt a magot, amire lehet alapozni, de jöttek új labdarúgók is. Nagyon fontos számunkra az egyéni fejlesztés annak érdekében, hogy minél több játékost tudjunk adni a válogatottnak, illetve a saját karrierjüket is tudják építeni a lányok"

- emelte ki. Székely Tibor úgy látja, csapata mindent megtesz a siker érdekében, bár a felkészülésük nem volt kielégítő. Csupán három mérkőzést tudtak játszani, de az ETO Akadémia együttesével is volt lehetőségük a gyakorlásra.

Öreg Cintia csapatkapitány az öltözői hangulatról beszélt. A labdarúgó úgy véli, a keretben történt változások még inkább összekovácsolták a csapatukat.

„Szorosabb lett a kapcsolatunk. Jó hangulatú felkészülésen vagyunk túl, bár még benne vagyunk egy folyamatban. Még kell egy kis idő, de jó úton járunk. A célunk nem lehet más, minthogy minél jobb eredményeket érjünk el. Az új játékosok hatalmas erősítést jelentenek, kezdenek beilleszkedni. Sok tehetséges, fiatal játékost ismertünk meg a felkészülés alatt."