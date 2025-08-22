augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

22°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Női labdarúgás

2 órája

Még alakul az ETO új csapata, a klub türelmet kér a szurkolóktól

Címkék#Markovics Bence#Kozma Máté#ETO FC#női labdarúgás#keret

A Simple Női Ligában ezen a hétvégén rajtol a 2025/2026-os bajnoki idény. Az ETO FC pénteken tartotta meg az évadnyitó sajtótájékoztatóját, ahol bemutatták az új szakmai stábot és beszámoltak a csapatot érintő változásokról.

Venesz Klaudia

Az ETO FC együttesének legnagyobb erőssége, hogy sikerült megtartania az alapjátékosokat, akik mellé fiatal, ám mégis tapasztalt labdarúgókat szerzett meg a nyári átigazolási időszakban – hangzott el a csapat évadnyitó sajtótájékoztatóján. Az is kiderült: dolgoznak azon, hogy minél magasabbra kapaszkodjanak a bajnokságban, de még nem állnak teljesen készen az előttük álló idényre.

ETO FC női
Az ETO FC szakmai stábjában és keretében is történtek változások. 
Fotó: Molcsányi Máté

Elsőként Kozma Máté, az ETO FC női szakágának új vezetője vette magához a szót.

Nagy izgalommal várjuk az elkövetkező szezont. A tavalyi csapathoz képest történtek kisebb-nagyobb változások, az egyik legfontosabb, hogy új vezetőedzővel kezdjük meg az évet. Székely Tibor személyében ismerős arcot köszönthetünk Győrben

- mutatta be Kozma Máté az együttes új edzőjét, aki tapasztalt, a legmagasabb szinten képzett szakember. A szakág vezetője a jövőbeli terveik kapcsán úgy fogalmazott: céljaik nem változtak, és mivel a csapat legnagyobb riválisai, a Puskás Akadémia és a Ferencváros is ugyan így gondolkodnak, szoros versenyfutásra számít.

Kozma Máté, az ETO FC női szakágának vezetője
Fotó: Molcsányi Máté

Székely Tibor edző a kerettel kapcsolatban úgy fogalmazott:

„Mindennap öröm ezekkel a lányokkal dolgozni. A csapatunk átalakulóban van, emiatt szeretnénk türelmet kérni. Azon dolgozunk, hogy minél több örömet szerezzünk a szurkolóknak, illetve hogy múltjához hűen tudjuk képviselni az ETO-t. A legnagyobb erősségünk, hogy meg tudtuk tartani azt a magot, amire lehet alapozni, de jöttek új labdarúgók is. Nagyon fontos számunkra az egyéni fejlesztés annak érdekében, hogy minél több játékost tudjunk adni a válogatottnak, illetve a saját karrierjüket is tudják építeni a lányok"

- emelte ki. Székely Tibor úgy látja, csapata mindent megtesz a siker érdekében, bár a felkészülésük nem volt kielégítő. Csupán három mérkőzést tudtak játszani, de az ETO Akadémia együttesével is volt lehetőségük a gyakorlásra.

Öreg Cintia csapatkapitány az öltözői hangulatról beszélt. A labdarúgó úgy véli, a keretben történt változások még inkább összekovácsolták a csapatukat.

„Szorosabb lett a kapcsolatunk. Jó hangulatú felkészülésen vagyunk túl, bár még benne vagyunk egy folyamatban. Még kell egy kis idő, de jó úton járunk. A célunk nem lehet más, minthogy minél jobb eredményeket érjünk el. Az új játékosok hatalmas erősítést jelentenek, kezdenek beilleszkedni. Sok tehetséges, fiatal játékost ismertünk meg a felkészülés alatt."

Öreg Cintia, az ETO FC női csapatának kapitánya
Fotó: Molcsányi Máté

Az ETO FC kerete még nem teljes

A klub korábban bejelentette Joseline Matos, kétszeres szlovén bajnok érkezését. Az új évadtól kezdve a keretet erősíti Csuha Vivien, a támadó az MTK és a Honvéd együttesében is megfordult. Az ETO új játékosa Thalita Silva, a védő szintén játszott a Honvédban. Kozma Máté megerősítette, hogy a jövő héten újabb két játékos igazolását jelentik be, ők balhátvéd és belső védő pozícióra érkeznek.

Az ETO FC-nél szerződéshosszabbítást írt alá: Kovács Laura, Vida Boglárka, Kocsán Petra, Süle Dóra, Öreg Cintia, Adambila Ernestina, Sali Rebeka, Bíró Barbara, Topalov Zoja és Savanya Csilla.

A szakmai stábot kiegészítette Markovics Bence erőnléti edző, aki Pánczél Roland és Süle János mellé csatlakozott.

A Simple Női Liga 1. fordulójában az ETO FC hazai pályán fogadja a Viktória FC együttesét, a mérkőzés augusztus 23-án 16 órakor kezdődik.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu