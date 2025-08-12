Nem kegyelmezett az MLSZ, pénzbírsággal sújtotta az ETO FC-t

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) Fegyelmi Bizottsága az ETO FC Újpest elleni mérkőzésén szurkolók kifogásolható magatartása miatt határozatot hozott legutóbbi ülésén.

Az MLSZ pénzbüntetést szabott ki az ETO FC-re. Forrás: mlsz.hu

Az MLSZ már korábban kilátásba helyezte a zöld-fehérek büntetését. A szövetség az ETO szimpatizánsainak megbotránkoztató, obszcén és rasszista kifejezések bekiabálásai miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezte a klubot, valamint a következő hazai NB I-es mérkőzésre szóló szektorbezárással büntette. Utóbbi döntést hat hónapra felfüggesztette. Amennyiben újabb rendzavarás történik a féléves próbaidőn belül, akkor életbe lép a büntetés, amit az újabb vétségért kiszabott büntetéssel halmoznak.

Nem tudni, mennyit fizet az ETO FC

Ugyan így szankcionálták a BVSC-t, a másodosztályú csapat szurkolói a Csákvár elleni mérkőzésen viselkedtek elítélhető módon. Az MLSZ szabályzata szerint a pénzbírság mértéke igen széles skálán mozog, 50 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet. Arról, hogy az ETO-nak jelen esetben mennyit kell fizetnie, nincs információnk.

A szövetség még az idény előtt jelezte: a nemzetközi és az európai gyakorlatnak megfelelően zéró toleranciát alkalmaz a diszkriminatív megnyilvánulások esetében. Az MLSZ elkötelezett amellett, hogy a futballmérkőzések csak a sportról szóljanak, és a játékosok, valamint a nézők is kulturált körülmények között élvezhessék a meccseket.