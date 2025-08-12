augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

33°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

17 órája

Nem kegyelmezett az MLSZ, pénzbírsággal sújtotta az ETO FC-t

Címkék#MLSZ Magyar Labdarúgó Szövetség#szimpatizáns#ETO FC#MLSZ#pénzbírság

Az MLSZ fegyelmi bizottsága augusztus 12-én ülésezett. Ezúttal is terítéken volt az ETO FC, a szurkolók miatt büntették meg a győri klubot.

Kisalföld.hu

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) Fegyelmi Bizottsága az ETO FC Újpest elleni mérkőzésén szurkolók kifogásolható magatartása miatt határozatot hozott legutóbbi ülésén.

MLSZ ETO FC
Az MLSZ pénzbüntetést szabott ki az ETO FC-re. Forrás: mlsz.hu

Az MLSZ már korábban kilátásba helyezte a zöld-fehérek büntetését. A szövetség az ETO szimpatizánsainak megbotránkoztató, obszcén és rasszista kifejezések bekiabálásai miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezte a klubot, valamint a következő hazai NB I-es mérkőzésre szóló szektorbezárással büntette. Utóbbi döntést hat hónapra felfüggesztette. Amennyiben újabb rendzavarás történik a féléves próbaidőn belül, akkor életbe lép a büntetés, amit az újabb vétségért kiszabott büntetéssel halmoznak. 

Nem tudni, mennyit fizet az ETO FC

Ugyan így szankcionálták a BVSC-t, a másodosztályú csapat szurkolói a Csákvár elleni mérkőzésen viselkedtek elítélhető módon. Az MLSZ szabályzata szerint a pénzbírság mértéke igen széles skálán mozog, 50 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet. Arról, hogy az ETO-nak jelen esetben mennyit kell fizetnie, nincs információnk. 

A szövetség még az idény előtt jelezte: a nemzetközi és az európai gyakorlatnak megfelelően zéró toleranciát alkalmaz a diszkriminatív megnyilvánulások esetében. Az MLSZ elkötelezett amellett, hogy a futballmérkőzések csak a sportról szóljanak, és a játékosok, valamint a nézők is kulturált körülmények között élvezhessék a meccseket. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu