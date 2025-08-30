augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

17°
+37
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Kétmillió forintra büntette az MLSZ az ETO-t a tiltott szurkolói rigmusok miatt

Címkék#meccsélmény#közlemény#ETO FC#MLSZ

Az új idénytől érvényes szabályozások miatt az MLSZ Fegyelmi Bizottsága a szurkolói kihágásokat szigorúbban bünteti. Az ETO FC ügyében még augusztusban született döntés és azóta kiderült: a felfüggesztett szektorbezárás mellett kétmilliós büntetést szabtak ki a győri klubra.

Kisalföld.hu

Az ETO FC szurkolóinak megbotránkoztató, obszcén és rasszista kifejezések bekiabálásai miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezte a zöld-fehéreket az MLSZ, valamint a következő hazai NB I-es mérkőzésre szóló szektorbezárásra büntette. Az utóbbi döntést hat hónapra felfüggesztette – adtuk hírül még augusztus 12-én.

ETO FC
Az ETO FC a szurkolói rigmusok miatt kapott büntetést.
Fotó: Csapó Balázs

Az ETO FC szombat este kiadott közleményében már az augusztus 12-én kiszabott büntetés mértéke is megjelent: kétmillió forintot kell a győri klubnak befizetnie az MLSZ kasszájába. A szektorbezárás viszont csak akkor lép érvénybe, ha a határozat jogerőre emelkedésétől számított hat hónapon belül újabb rendbontás történik, akkor viszont halmozódik az új büntetési tétellel. 

Mint írják:

Az ETO FC mérkőzései során számos olyan szurkolói rigmus felhangzik, amelyek érintik a diszkriminatív, rasszista, több esetben „cigányozás" esetkörét is.

Az MLSZ ugyanis a nemzetközi és európai gyakorlatnak megfelelően zéró toleranciát hirdetett a rasszista megnyilvánulásokkal szemben. A pénzbüntetés mértéke széles skálán mozog: 50 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet. 

Az ETO FC a szabályok betartására kéri a drukkereket

A győri klub a további büntetések elkerülése érdekében fokozottan és nyomatékosan szeretné kérni a szurkolókat a zéró tolerancia elvének betartására. A játékosok és a szurkolók közös érdeke ez.

„A maximális meccsélmény a Q-szektorban helyet foglaló és ott megállás nélkül, órási hanggal és hatalmas szívvel szurkoló szimpatizánsaik nélkül elképzelhetetlen. A futball a szenvedélyek játéka is. Mégis, az esetleges további és súlyosabb büntetések elkerülése érdekében arra kérünk mindenkit, hogy tartózkodjon a diszkriminatív, rasszista és kirekesztő daloktól és megnyilvánulásoktól, hogy együtt adhassunk erőt a csapatnak" 

- zárta a közleményt az ETO FC.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu