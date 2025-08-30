Kétmillió forintra büntette az MLSZ az ETO-t a tiltott szurkolói rigmusok miatt

Az ETO FC szurkolóinak megbotránkoztató, obszcén és rasszista kifejezések bekiabálásai miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezte a zöld-fehéreket az MLSZ, valamint a következő hazai NB I-es mérkőzésre szóló szektorbezárásra büntette. Az utóbbi döntést hat hónapra felfüggesztette – adtuk hírül még augusztus 12-én.

Az ETO FC a szurkolói rigmusok miatt kapott büntetést.

Fotó: Csapó Balázs

Az ETO FC szombat este kiadott közleményében már az augusztus 12-én kiszabott büntetés mértéke is megjelent: kétmillió forintot kell a győri klubnak befizetnie az MLSZ kasszájába. A szektorbezárás viszont csak akkor lép érvénybe, ha a határozat jogerőre emelkedésétől számított hat hónapon belül újabb rendbontás történik, akkor viszont halmozódik az új büntetési tétellel.

Mint írják:

Az ETO FC mérkőzései során számos olyan szurkolói rigmus felhangzik, amelyek érintik a diszkriminatív, rasszista, több esetben „cigányozás" esetkörét is.

Az MLSZ ugyanis a nemzetközi és európai gyakorlatnak megfelelően zéró toleranciát hirdetett a rasszista megnyilvánulásokkal szemben. A pénzbüntetés mértéke széles skálán mozog: 50 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet.