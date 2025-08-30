1 órája
Kétmillió forintra büntette az MLSZ az ETO-t a tiltott szurkolói rigmusok miatt
Az új idénytől érvényes szabályozások miatt az MLSZ Fegyelmi Bizottsága a szurkolói kihágásokat szigorúbban bünteti. Az ETO FC ügyében még augusztusban született döntés és azóta kiderült: a felfüggesztett szektorbezárás mellett kétmilliós büntetést szabtak ki a győri klubra.
Az ETO FC szurkolóinak megbotránkoztató, obszcén és rasszista kifejezések bekiabálásai miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezte a zöld-fehéreket az MLSZ, valamint a következő hazai NB I-es mérkőzésre szóló szektorbezárásra büntette. Az utóbbi döntést hat hónapra felfüggesztette – adtuk hírül még augusztus 12-én.
Az ETO FC szombat este kiadott közleményében már az augusztus 12-én kiszabott büntetés mértéke is megjelent: kétmillió forintot kell a győri klubnak befizetnie az MLSZ kasszájába. A szektorbezárás viszont csak akkor lép érvénybe, ha a határozat jogerőre emelkedésétől számított hat hónapon belül újabb rendbontás történik, akkor viszont halmozódik az új büntetési tétellel.
Mint írják:
Az ETO FC mérkőzései során számos olyan szurkolói rigmus felhangzik, amelyek érintik a diszkriminatív, rasszista, több esetben „cigányozás" esetkörét is.
Az MLSZ ugyanis a nemzetközi és európai gyakorlatnak megfelelően zéró toleranciát hirdetett a rasszista megnyilvánulásokkal szemben. A pénzbüntetés mértéke széles skálán mozog: 50 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet.
Az ETO FC a szabályok betartására kéri a drukkereket
A győri klub a további büntetések elkerülése érdekében fokozottan és nyomatékosan szeretné kérni a szurkolókat a zéró tolerancia elvének betartására. A játékosok és a szurkolók közös érdeke ez.
„A maximális meccsélmény a Q-szektorban helyet foglaló és ott megállás nélkül, órási hanggal és hatalmas szívvel szurkoló szimpatizánsaik nélkül elképzelhetetlen. A futball a szenvedélyek játéka is. Mégis, az esetleges további és súlyosabb büntetések elkerülése érdekében arra kérünk mindenkit, hogy tartózkodjon a diszkriminatív, rasszista és kirekesztő daloktól és megnyilvánulásoktól, hogy együtt adhassunk erőt a csapatnak"
- zárta a közleményt az ETO FC.