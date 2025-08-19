Szinte az összes jegyet elkapkodták az ETO csütörtöki meccsére

Hatalmas az érdeklődés a Konferencia-liga rájátszáskörének odavágójára, amelyet augusztus 21-én játszik az ETO FC az SK Rapid Wien ellen. A párharcban ezúttal hazai környezetben léphet először pályára Borbély Balázs gárdája, ráadásul a vezetőedzőnek ez lesz az 50. tétmérkőzése a zöld-fehér kispadon.

Alig van már jegy az ETO FC mérkőzésére, aki ma nem veszi meg, lemaradhat. Fotó: Csapó Balázs

Akár már kedden kitehetik a telt ház táblát a győri stadionban. A klub szombaton kezdte el árusítani a meccsjegyeket, akkor még csak az idény bérletesei számára tették elérhetővé azokat. Hétfőn már bárki biztosíthatta a helyét a lelátón, ám többen jelezték: nehézségekbe ütköztek a webes jegyvétel során.

„Szeretnék jegyet venni, de hiba zöld néhány szektor, nem engedi kijelölni a helyet. Ez miért lehet? Egyszer-egyszer felvillan a zöld szín aztán ismét szürkére vált"

- írja az egyik kommentelő.

A jegymesteren nem szerepel az esemény, a pénztáraknál kilométeres a sor

- olvastuk a következő hozzászólásban.

Az ETO FC szakaszosan nyitotta a szektorokat

A jegyvásárlás kapcsán megkerestük a győri klubot. Az ETO tájékoztatása szerint a szektorokat nem egyszerre nyitották meg, hanem szakaszosan, ezért is lehetett akár óránként is más jegyszámmal találkozni. Az értékesítés során figyelniük kellett arra is, hány Rapid-szurkoló szeretne meccsjegyet.

A drukkerek már csak korlátozott számban tudnak belépőt váltani a csütörtökön 19 órakor kezdődő mérkőzésre, a klub a személyes vásárlást javasolja.