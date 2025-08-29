1 órája
Szenzációs videó! Nézze meg, milyen mezekben játszott az ETO FC az elmúlt száz évben
Az új évadtól új mezben játszanak az ETO labdarúgói. Az új szponzortól a labdarúgók galléros öltözetet is kaptak, hasonló szabásút, mint amelyben 1966-ban játszottak. Az, hogy az ETO FC focistái mit viseltek a pályán, az elmúlt száz évben, videóban mutatjuk.
A felkapott tartalmak közt szerepel a Ketten Lesen nevű blog oldalán megjelent videó, ami az ETO FC mez-evolúcióját mutatja be.
Álló csíkos, teli zöld, vagy épp fehér, de átlósan csíkozott dresszben is pályára léptek a győri labdarúgók az elmúlt évszázadban.
A sort egy 1913-as darabbal nyitják, majd végignézhetjük, mit viseltek az ETO legendái, mint Baróti Lajos, Hajszán Gyula, Hidegkuti Nándor, Keglovich László, vagy épp Fehér Miklós. A képösszeállításhoz segítségül hívták a mesterséges intelligenciát. A végeredmény az átlagos futballrajongók számára is több, mint érdekes, viszont a vérbeli ETO-szurkolókat egészen biztosan felülteti a nosztaligavonatra.
A videót hanggal érdemes megtekinteni, mert az alkotók arra is szántak időt, hogy teljesen autentikus zenei aláfestést adjanak a videóhoz.