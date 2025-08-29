augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

20°
+36
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Szenzációs videó! Nézze meg, milyen mezekben játszott az ETO FC az elmúlt száz évben

Címkék#Hajszán Gyula#mez#Keglovich László#Baróti Lajos#dressz#ETO#Hidegkuti Nándor#ETO FC

Az új évadtól új mezben játszanak az ETO labdarúgói. Az új szponzortól a labdarúgók galléros öltözetet is kaptak, hasonló szabásút, mint amelyben 1966-ban játszottak. Az, hogy az ETO FC focistái mit viseltek a pályán, az elmúlt száz évben, videóban mutatjuk.

Kisalföld.hu

A felkapott tartalmak közt szerepel a Ketten Lesen nevű blog oldalán megjelent videó, ami az ETO FC mez-evolúcióját mutatja be.

ETO FC
Hosszú túrákat tettek meg az ETO FC mezei az európai portya során.
Forrás: Facebook/ETO FC

Álló csíkos, teli zöld, vagy épp fehér, de átlósan csíkozott dresszben is pályára léptek a győri labdarúgók az elmúlt évszázadban. 

A sort egy 1913-as darabbal nyitják, majd végignézhetjük, mit viseltek az ETO legendái, mint Baróti Lajos, Hajszán Gyula, Hidegkuti Nándor, Keglovich László, vagy épp Fehér Miklós. A képösszeállításhoz segítségül hívták a mesterséges intelligenciát. A végeredmény az átlagos futballrajongók számára is több, mint érdekes, viszont a vérbeli ETO-szurkolókat egészen biztosan felülteti a nosztaligavonatra. 

A videót hanggal érdemes megtekinteni, mert az alkotók arra is szántak időt, hogy teljesen autentikus zenei aláfestést adjanak a videóhoz. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu