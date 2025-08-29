Szenzációs videó! Nézze meg, milyen mezekben játszott az ETO FC az elmúlt több mint száz évben

A felkapott tartalmak közt szerepel a Ketten Lesen nevű blog oldalán megjelent videó, ami az ETO FC mez-evolúcióját mutatja be.

Hosszú túrákat tettek meg az ETO FC mezei az európai portya során.

Forrás: Facebook/ETO FC

Álló csíkos, teli zöld, vagy épp fehér, de átlósan csíkozott dresszben is pályára léptek a győri labdarúgók az elmúlt évszázadban.

A sort egy 1913-as darabbal nyitják, majd végignézhetjük, mit viseltek az ETO legendái, mint Baróti Lajos, Hajszán Gyula, Hidegkuti Nándor, Keglovich László, vagy épp Fehér Miklós. A képösszeállításhoz segítségül hívták a mesterséges intelligenciát. A végeredmény az átlagos futballrajongók számára is több, mint érdekes, viszont a vérbeli ETO-szurkolókat egészen biztosan felülteti a nosztaligavonatra.

A videót hanggal érdemes megtekinteni, mert az alkotók arra is szántak időt, hogy teljesen autentikus zenei aláfestést adjanak a videóhoz.