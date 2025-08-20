Borbély Balázs: Hiszek abban, hogy képesek vagyunk nyerni

A Konferencia-liga rájátszáskörében a Bolla Bendegúzt is foglalkoztató SK Rapid Wien lesz Borbély Balázsék ellenfele, az osztrák együttes a skót Dundee ellen harcolta ki a továbbjutást az előző körben. Az ETO FC-t ez a párharc választja el a Kl-főtáblától.

Az ETO FC csapatkapitánya, Paul Anton szerint bár a nyomás nagyobb, még mindig a játék kiélvezése a cél.

Fotó: Molcsányi Máté

A nemzetközi mérkőzések esetében megszokott sajtótájékoztatót szerdán tartották Győrött.

Elsőként Bolla Bendegúz szólhatott anyanyelvén a sajtó képviselőihez:

„Nagyon vártam már ezt a meccset, azóta, hogy kiderült, hogy a győriekkel kerülhetünk össze. Próbálom nem túlreagálni. Megpróbáltunk felkészülni, nem lesz egyszerű mérkőzés. A győrieknek jó csapatuk van, nem véletlenül vannak itt a rájátszáskörben. Nem szeretnénk semmit sem elkapkodni, hiszen két mérkőzés vár ránk”

- osztotta meg a magyar válogatott játékos. A pálya állapota még mindig elkeserítő, ezt láthatták a szálloda ablakából, de Bolla úgy nyilatkozott: nem szeretnének ezzel foglalkozni, hiszen nem tudnak a körülményeken változtatni.

Az SK Rapid vezetőedzője, Peter Stöger és Bolla Bendegúz a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón. Fotó: Mekli Zoltán

A Rapid Wien vezetőedzője, Peter Stöger 2021-ben a Ferencvárost irányította, és jelenlegi klubjának riválisa, az Austria Wien kispadján is ült. A tréner a 2025 áprilisában menesztett Robert Klausst váltotta a Rapid csapat élén.

„Nagyon örülök annak, hogy ismét Magyarországon lehetek. Rövid, de intenzív időszakot töltöttem a Ferencvárosnál, jó visszatérni. Egy jól támadó együttes ellen lépünk pályára, felkészítettem rá a csapatot, készen állunk a mérkőzésre.”

A tréner kifejtette: közvetlen összeköttetésben van a debreceni csapat védőjével, Maxi Hofmann-nal. Így nemcsak a videóelemzések segítették őt az ETO elleni felkészülésben, hanem a játékostól beszerzett információk is.