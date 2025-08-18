Bécsben játszik az ETO, már értékesítik a meccsjegyeket

A bécsi Weststadion az SK Rapid Wien otthona. A több mint 24 ezer néző befogadására alkalmas sportlétesítményben játssza az ETO FC a Konferencia-liga rájátszáskörének visszavágó mérkőzését jövő héten.

Az AIK elleni győztes párharccal biztosította az ETO FC a helyét a rájátszáskörben

Fotó: Csapó Balázs

A vendéglátók webes felületén már elindult a jegyértékesítés, a győri csapat szurkolói számára 1200 darab belépőt biztosítanak.

Az ETO FC hazai meccsjegyét jobb személyesen megvenni

A párharc első felvonását Győrben rendezik, az augusztus 21-i mérkőzésre a hétvégén a bérletesek már biztosíthatták a helyüket, hétfőtől pedig bárki vásárolhat belépőt. A jegyvásárlás egyelőre gördülékenyebben halad az ETO pénztárában, a klub tájékoztatása szerint az internetes felület egyelőre akadozik, kora délutánra ígérik a zavartalan működést.