Konferencia-liga

1 órája

Bécsben játszik az ETO, már értékesítik a meccsjegyeket

Címkék#Győr#Konferencia-liga#SK Rapid Wien#Weststadion#ETO FC

A Rapid Wien elindította a jegyértékesítést a Konferencia-liga rájátszáskörének mérkőzésére. Az ETO FC augusztus 28-án, csütörtökön lép pályára az osztrák csapat otthonában.

Kisalföld.hu

A bécsi Weststadion az SK Rapid Wien otthona. A több mint 24 ezer néző befogadására alkalmas sportlétesítményben játssza az ETO FC a Konferencia-liga rájátszáskörének visszavágó mérkőzését jövő héten.

Az ETO FC és az AIK is megküzdött a beteg gyeppel.
Az AIK elleni győztes párharccal biztosította az ETO FC a helyét a rájátszáskörben
Fotó: Csapó Balázs

A vendéglátók webes felületén már elindult a jegyértékesítés, a győri csapat szurkolói számára 1200 darab belépőt biztosítanak. 

Az ETO FC hazai meccsjegyét jobb személyesen megvenni

A párharc első felvonását Győrben rendezik, az augusztus 21-i mérkőzésre a hétvégén a bérletesek már biztosíthatták a helyüket, hétfőtől pedig bárki vásárolhat belépőt. A jegyvásárlás egyelőre gördülékenyebben halad az ETO pénztárában, a klub tájékoztatása szerint az internetes felület egyelőre akadozik, kora délutánra ígérik a zavartalan működést. 

