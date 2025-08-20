1 órája
Borbély Balázs: Hiszek abban, hogy képesek vagyunk nyerni
Az örmény Pjunik Jerevan és a svéd AIK legyőzésével az ETO továbbjutott a Konferencia-liga rájátszáskörébe. Míg ezeket párharcokat az ellenfelek otthonában kezdte meg az ETO FC, a következő kör első felvonását Győrben rendezik. A hazai meccs előtti sajtótájékoztatót szerdán tartották meg.
A Konferencia-liga rájátszáskörében a Bolla Bendegúzt is foglalkoztató SK Rapid Wien lesz Borbély Balázsék ellenfele, az osztrák együttes a skót Dundee ellen harcolta ki a továbbjutást az előző körben. Az ETO FC-t ez a párharc választja el a Kl-főtáblától.
A nemzetközi mérkőzések esetében megszokott sajtótájékoztatót szerdán tartották Győrött.
Elsőként Bolla Bendegúz szólhatott anyanyelvén a sajtó képviselőihez:
„Nagyon vártam már ezt a meccset, azóta, hogy kiderült, hogy a győriekkel kerülhetünk össze. Próbálom nem túlreagálni. Megpróbáltunk felkészülni, nem lesz egyszerű mérkőzés. A győrieknek jó csapatuk van, nem véletlenül vannak itt a rájátszáskörben. Nem szeretnénk semmit sem elkapkodni, hiszen két mérkőzés vár ránk”
- osztotta meg a magyar válogatott játékos. A pálya állapota még mindig elkeserítő, ezt láthatták a szálloda ablakából, de Bolla úgy nyilatkozott: nem szeretnének ezzel foglalkozni, hiszen nem tudnak a körülményeken változtatni.
A Rapid Wien vezetőedzője, Peter Stöger 2021-ben a Ferencvárost irányította, és jelenlegi klubjának riválisa, az Austria Wien kispadján is ült. A tréner a 2025 áprilisában menesztett Robert Klausst váltotta a Rapid csapat élén.
„Nagyon örülök annak, hogy ismét Magyarországon lehetek. Rövid, de intenzív időszakot töltöttem a Ferencvárosnál, jó visszatérni. Egy jól támadó együttes ellen lépünk pályára, felkészítettem rá a csapatot, készen állunk a mérkőzésre.”
A tréner kifejtette: közvetlen összeköttetésben van a debreceni csapat védőjével, Maxi Hofmann-nal. Így nemcsak a videóelemzések segítették őt az ETO elleni felkészülésben, hanem a játékostól beszerzett információk is.
A második sajtótájékoztatón már az ETO FC képviselőié volt a szó
Borbély Balázs tisztában van azzal, hogy nagy tradíciókkal és nemzetközi szinten is hatalmas tapasztalattal rendelkező együttes ellen lépnek pályára.
Maximálisan tisztelem őket, de hiszek abban, hogy mi is képesek vagyunk egy ilyen kaliberű ellenféllel szemben is nyerni. Holnap itthon játsszuk az első mérkőzést, nem megszeppenve, lendületesen, tudatosan szeretnék futballozni. A célunk természetesen az, hogy olyan eredményt érjünk el, amely jó pozíciót teremt nekünk a visszavágóra
- összegzett a vezetőedző. Ezt követően arról is beszélt, hogyan készültek a Rapid ellen. Elmondta, hogy megpróbálták a lehető legtöbb aktuális információt összegyűjteni az ellenfelükről, de a Ferencvárosnál töltött időszakból fel tudja idézni Stöger filozófiáját. A tréner elárulta: változtatni fog a vasárnapi kezdőcsapaton és az ellenfél játékához igazítják a stratégiát úgy, hogy közben a saját stílusuknál maradnak.
Paul Anton, az ETO csapatkapitánya szerint minden meccs más, de a lényeg még mindig az, hogy bár már a rájátszás-körben vannak, élvezzék a játékot.
„Felkészültünk, holnap nagy tradíciókkal rendelkező csapat ellen lépünk pályára. Szeretnénk nyerni, nem félünk, de tudjuk, hogy nem lesz egyszerű mérkőzés. Mindent megteszünk a siker érdekében, fókuszáltnak kell lennünk és minden lehetséges a Rapid ellen is”
- emlékeztetett, majd az MTK elleni elsöprő győzelemre is kitért. A labdarúgó úgy véli, ugyan nem tudnak minden héten ilyen nagy különbségű győzelmet bemutatni, most is a saját játékukat szeretnék játszani.
A Konferencia-liga rájátszáskörében az ETO FC az SK Rapid Wien együttesét fogadja, a mérkőzés augusztus 21-én 19 órakor kezdődik. A mérkőzést kisalfold.hu online közvetíti! A mérkőzést megtekinthetik az M4 csatornán is.