Belga bíró vezeti az ETO FC mérkőzését
Az UEFA kijelölte a Konferencia-liga selejtezőmérkőzésének játékvezetőjét. Az ETO FC és az AIK összecsapását belga bíró fogja vezényelni.
Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) a hivatalos honlapján közölte, hogy Lawrence Visser vezeti a csütörtöki ETO FC - AIK Solna Konferencia-liga selejtezőmérkőzést.
Visser 2017 óta FIFA-játékvezető és vezetett már mérkőzést Magyarországon is. A 2021-es U21-es Európa-bajnokságon, a Romániával szemben elvesztett mérkőzésen kiállította Szőke Adriánt, a magyar csapat a 42. perctől emberhátrányban játszott. Egy évvel később a Ferencváros szerbektől elszenvedett súlyos vereségénél fújta a sípot a belga, így Borbély Balázs gárdáján a sor, hogy megszakítsa ezt a negatív szériát.
A Konferencia-liga harmadik selejtezőkörének visszavágóját augusztus 14-én, csütörtökön 19 órakor játsszák az ETO Parkban.
A svédek hatalmas szurkolótáborral vettek részt az odavágón, a győri klub hivatalos szurkolócsapata is népes közönséget szervez a találkozóra.