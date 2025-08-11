Belga bíró vezeti az ETO FC mérkőzését

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) a hivatalos honlapján közölte, hogy Lawrence Visser vezeti a csütörtöki ETO FC - AIK Solna Konferencia-liga selejtezőmérkőzést.

Stefulj már ott lehet az ETO FC következő KL-selejtezőmérkőzésén, ahol belga játékvezető bíráskodik.

Fotó: Molcsányi Máté

Visser 2017 óta FIFA-játékvezető és vezetett már mérkőzést Magyarországon is. A 2021-es U21-es Európa-bajnokságon, a Romániával szemben elvesztett mérkőzésen kiállította Szőke Adriánt, a magyar csapat a 42. perctől emberhátrányban játszott. Egy évvel később a Ferencváros szerbektől elszenvedett súlyos vereségénél fújta a sípot a belga, így Borbély Balázs gárdáján a sor, hogy megszakítsa ezt a negatív szériát.

A Konferencia-liga harmadik selejtezőkörének visszavágóját augusztus 14-én, csütörtökön 19 órakor játsszák az ETO Parkban.