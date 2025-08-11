augusztus 11., hétfő

Konferencia-liga

1 órája

Belga bíró vezeti az ETO FC mérkőzését

Az UEFA kijelölte a Konferencia-liga selejtezőmérkőzésének játékvezetőjét. Az ETO FC és az AIK összecsapását belga bíró fogja vezényelni.

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) a hivatalos honlapján közölte, hogy Lawrence Visser vezeti a csütörtöki ETO FC - AIK Solna Konferencia-liga selejtezőmérkőzést. 

Stefulj nem lesz ott az ETO FC mérkőzésén
Stefulj már ott lehet az ETO FC következő KL-selejtezőmérkőzésén, ahol belga játékvezető bíráskodik.
Fotó: Molcsányi Máté

Visser 2017 óta FIFA-játékvezető és vezetett már mérkőzést Magyarországon is. A 2021-es U21-es Európa-bajnokságon, a Romániával szemben elvesztett mérkőzésen kiállította Szőke Adriánt, a magyar csapat a 42. perctől emberhátrányban játszott. Egy évvel később a Ferencváros szerbektől elszenvedett súlyos vereségénél fújta a sípot a belga, így Borbély Balázs gárdáján a sor, hogy megszakítsa ezt a negatív szériát. 

A Konferencia-liga harmadik selejtezőkörének visszavágóját augusztus 14-én, csütörtökön 19 órakor játsszák az ETO Parkban.

A svédek hatalmas szurkolótáborral vettek részt az odavágón, a győri klub hivatalos szurkolócsapata is népes közönséget szervez a találkozóra.  

