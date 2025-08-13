Borbély Balázs: nem ledolgozhatatlan a hátrány

A szokásosnál nagyobb meccsterhelés éri ezekben a hetekben az ETO FC játékosait. A hazai, élvonalbeli mérkőzések mellett a csapat a Konferencia-ligában is érdekelt. Az évadindító sajtótájékoztatón a klub vezetősége kijelentette: elégedettek lesznek azzal, ha a játékosok egy körig jutnak a nemzetközi porondon. A Pjunik Jerevan elleni győztes párharccal a zöld-fehérek továbbjutottak, a harmadik fordulóra a svéd AIK-t kapták ellenfélül.

Az ETO FC vezetőedzője, Borbély Balázs és Alexander Abrahamsson, a csapat játékosa a Konferencia-liga mérkőzés előtti sajtótájékoztatón

Fotó: Krizsán Csaba

Az első felvonást Svédországban játszották a felek, a Csongvai Áront is foglalkoztató AIK az első félidőben kétgólos előnyt alakított ki, a hajrában Vitális szépített. A csekély különbség bizakodásra ad okot, hiszen a jereváni együttessel szemben is fordítani tudott Borbély gárdája a visszavágón.

A nemzetközi mérkőzések előtt megszokott sajtótájékoztatón Borbély Balázs vezetőedző és Alexander Abrahamsson, a klub svéd játékosa nyilatkozott az előttük álló összecsapásról.

Tudjuk, hogy kivel állunk szemben, az AIK Stockholm komoly ellenfél. Egygólos hátrányból indulunk, de a visszavágó teljesen más mérkőzés lesz. Teljesen más az idő, a fű, a stadion, a szurkolók – hazai környezetben játszunk. Egészen más mérkőzést várok. Hiszem azt, hogy hazai közönség előtt az egygólos hátrány nem ledolgozhatatlan. Bízom abban, hogy a srácok sikerre éhesek és motiváltak

- mondta el Borbély Balázs.

Borbély Balázs szerint nem ledolgozhatatlan az ETO FC hátránya

Fotó: Krizsán Csaba

Alex Abrahamsson már arról beszélt, milyen volt szülővárosába visszatérve, ismerős környezetben játszani.

„Mióta külföldön játszom, ez volt az első alkalom volt, hogy visszatérhettem Svédországba. Mindig nehéz az AIK ellen, saját közönsége előtt, olyan hangulatban játszani. A mostani csapatommal megmutattuk, mire vagyunk képesek és jó érzéssel megyünk bele a visszavágóba. Pozitív lehet, hogy a közönség nagy része most mögöttünk áll, és biztat minket a találkozó során."

- fejtette ki a játékos és hozzátette: az odavágó második félidejében mutatott játékot akarják megismételni, de mind a védekezésben, mind pedig a támadásokban határozottabbak szeretnének lenni. Jóval élesebbnek kell lenniük, mint az idegenbeli mérkőzésen voltak.