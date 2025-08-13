13 órája
Borbély Balázs: nem ledolgozhatatlan a hátrány
A svédországi 2-1-es vereség után csütörtökön Győrben fogadja az AIK együttesét az ETO a Konferencia-liga harmadik selejtezőkörében. Az ETO FC a győztes párharccal hazai pályán vívhatja ki a továbbjutást, így karnyújtásnyira kerülhet a főtáblától.
A szokásosnál nagyobb meccsterhelés éri ezekben a hetekben az ETO FC játékosait. A hazai, élvonalbeli mérkőzések mellett a csapat a Konferencia-ligában is érdekelt. Az évadindító sajtótájékoztatón a klub vezetősége kijelentette: elégedettek lesznek azzal, ha a játékosok egy körig jutnak a nemzetközi porondon. A Pjunik Jerevan elleni győztes párharccal a zöld-fehérek továbbjutottak, a harmadik fordulóra a svéd AIK-t kapták ellenfélül.
Az első felvonást Svédországban játszották a felek, a Csongvai Áront is foglalkoztató AIK az első félidőben kétgólos előnyt alakított ki, a hajrában Vitális szépített. A csekély különbség bizakodásra ad okot, hiszen a jereváni együttessel szemben is fordítani tudott Borbély gárdája a visszavágón.
A nemzetközi mérkőzések előtt megszokott sajtótájékoztatón Borbély Balázs vezetőedző és Alexander Abrahamsson, a klub svéd játékosa nyilatkozott az előttük álló összecsapásról.
Tudjuk, hogy kivel állunk szemben, az AIK Stockholm komoly ellenfél. Egygólos hátrányból indulunk, de a visszavágó teljesen más mérkőzés lesz. Teljesen más az idő, a fű, a stadion, a szurkolók – hazai környezetben játszunk. Egészen más mérkőzést várok. Hiszem azt, hogy hazai közönség előtt az egygólos hátrány nem ledolgozhatatlan. Bízom abban, hogy a srácok sikerre éhesek és motiváltak
- mondta el Borbély Balázs.
Alex Abrahamsson már arról beszélt, milyen volt szülővárosába visszatérve, ismerős környezetben játszani.
„Mióta külföldön játszom, ez volt az első alkalom volt, hogy visszatérhettem Svédországba. Mindig nehéz az AIK ellen, saját közönsége előtt, olyan hangulatban játszani. A mostani csapatommal megmutattuk, mire vagyunk képesek és jó érzéssel megyünk bele a visszavágóba. Pozitív lehet, hogy a közönség nagy része most mögöttünk áll, és biztat minket a találkozó során."
- fejtette ki a játékos és hozzátette: az odavágó második félidejében mutatott játékot akarják megismételni, de mind a védekezésben, mind pedig a támadásokban határozottabbak szeretnének lenni. Jóval élesebbnek kell lenniük, mint az idegenbeli mérkőzésen voltak.
Ismét szűkös az ETO FC stadionja
Az odavágón már látszott, hogy a svéd együttesnek hatalmas szurkolótábora van, akik az idegenbeli mérkőzésekre is elkísérik kedvenc csapatukat. A Strawberry Arénában 17 ezren voltak kíváncsiak az összecsapásra és nagyon sok svéd drukker jelezte, hogy elutazna a győri visszavágóra. Az ETO Park befogadóképessége hivatalosan 7500 fő, a vendégegyüttes számára a kapacitás 5 százalékát, azaz 375 jegyet kellett volna biztosítania a győrieknek, akik így is jobban jártak, ugyanis 450 belépő találhatott gazdára. A helyek villámgyorsan elkeltek. Közben kiderült: több mint 400 olyan AIK-drukker is lefoglalta a győri utazást és szállást, akinek nem jutott belépő.
Az AIK és az ETO emiatt azzal a kéréssel fordult az UEFA-hoz, hogy tegyék lehetővé az állójegyek értékesítését a vendégszektorban. A szövetség a válaszában kifejtette: Magyarország nem vesz részt az UEFA állandó létesítményeinek megfigyelői programjában, emiatt nem lehetséges az engedmény. Mivel a szabályok alól nem lehet kivételt tenni, a kérést kénytelenek voltak visszautasítani.
A vendéglátók részben orvosolták a problémát, ugyanis a partnereknek fenntartott helyek közül 150 darabot sorsolnak ki azok között, akik korábban jelezték, hogy az utazásukat már lefoglalták. Az ETO Parkban így is teltházzal számolnak.
Az ETO jelezte: óriási a gond a stadion gyepével
A mérkőzés előtti napon a győri klub a hivatalos Facebook-oldalán közölte: gombás fertőzés sújtja a játékteret, de mindent megtesznek annak érdekében, hogy a nemzetközi mérkőzést biztonságos és szabályos módon tudják lebonyolítani. A csapat ebben az idényben már több mérkőzést is játszott, a szurkolók is figyelemmel kísérhették a pálya állapotának folyamatos romlását. Az UEFA küldöttjei a körülményeket megvizsgálva úgy döntöttek, jóváhagyják a csütörtöki mérkőzés helyszínét. Lehet, hogy a gyengébb minőségű gyep és a meleg időjárás lesz a mesterkulcs a svédek ellen?
A vezetőedző szerint kár az előnyöket vagy a hátrányokat firtatni, a körülmények adottak, mindkét csapatnak ehhez kell alkalmazkodnia. Tanácsot nem tud adni a csapatának:
„Egy nap alatt nem tudom megváltoztatni a játékstílusukat, nem is akarom. Bízom abban, hogy holnap estére olyan minőségű pályán tudunk játszani, hogy nem jelent jelentős hátrányt számunkra."
A kerettel kapcsolatban feltett kérdésünkre Borbély Balázs megnyugtató választ adott: minden játékos rendelkezésre áll.
Az ETO FC augusztus 14-én, csütörtökön 19 órakor lép pályára az ETO Parkban, az ellenfél a svéd AIK lesz. A mérkőzést az M4 Sport közvetíti.