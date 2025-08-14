augusztus 14., csütörtök

Konferencia-liga

9 órája

Telt ház az ETO-stadionban, lezárás a környéken

Minden jegy elkelt a Konferencia-liga selejtezőmérkőzésére. Az ETO FC stadionjába szóló jegyek online már nem elérhetőek. A sportesemény kiemelt biztonsági kockázatú, a létesítmény környékén útlezárásra kell számítani.

Kisalföld.hu

A svéd AIK együttesét fogadja augusztus 14-én, csütörtökön 19 órától az ETO FC. Ha Borbély Balázsék megnyerik a párharcot, karnyújtásra kerülhetnek a Konferencia-liga főtáblájától, így érthető, hogy a mérkőzésre hatalmas az érdeklődés.

Közös vonulásra invitálnak az ETO FC szurkolói
Az ETO FC mérkőzésén teltházra számítanak. Fotó: Molcsányi Máté

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság kiemelt kockázatúnak minősítette a meccset, emiatt a mérkőzés napján 14 és 24 óra között teljes szélességében lezárja a Nagysándor József utca Stadion utca és Tóth László utcai körforgalom közötti szakaszát. A hatóság közölte: a rendőrségi záráson csak az engedéllyel rendelkezőket fogják átengedni. A jégsport központ és az állatkert parkolójából csak a Tóth László utca irányába lehet kihajtani. A vendégszurkolók rendőri ellenőrzést követően léphetnek hajthatnak be a vendégszektorba a Tóth László utca felől. 

Az ETO FC szurkolóit több ponton engedik a stadionba

A hazai drukkereket az északi oldalon, a jegypénztár felőli bejáratnál, illetve az élményközponton keresztül fogják beengedni 17 órától. A beléptetést 7 ponton és 11 kapun keresztül fogják elindítani, a Q szektorba érkezők külön bejáraton át közelíthetik meg a helyeiket. Az ETO szervezett szurkolói csoportja közös vonulást szervez, 16 órakor találkoznak a Széchenyi téren és együtt indulnak a stadionba. 

A mérkőzésre az online jegyértékesítést már lezárták, minden internetes jegy elkelt. A hazai jegypénztárban 14 órától még korlátozott számban lehet belépőt vásárolni. 

 

