ETO FC: Ha külföldre értékesítenek, ott is ketyegnek a fiatal játékpercek

A Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet (NSMI) a Fizz Liga rajtja előtt tájékoztatta az államilag kiemelt akadémiát működtető klubokat arról, hogy az ötmagyaros ajánlás mellett még egy, 3+2-esként emlegetett ajánlásnak is meg kell felelniük. Ebben érintett az ETO FC is: amennyiben meg akarják tartani az akadémiai támogatást, két-három fiatalt is pályára kell küldeniük a bajnokság minden mérkőzésén – bár ez utóbbinál a létszám nyilvántartása nem ilyen egyszerű.

Az ETO FC betartja az ajánlást, az Újpest elleni mérkőzésen hat magyar volt a kezdőben, köztük két fiatal játékos.

Fotó: Molcsányi Máté

Mivel a részletszabályok kapcsán elég sok kérdés merült fel, a Sportért Felelős Államtitkárság nemrégiben beszélgetésre hívta a sajtó képviselőt, ahol először hosszasan magyarázták az ajánlásokat, majd az újságírók feltehették a kérdéseiket, amiből úgy tudjuk, jócskán akadt.

Az MLSZ tavaszi közgyűlésén először a 4+1-es ösztönzőről esett szó, ami annyit tesz, hogy minden élvonalbeli klubnak minden mérkőzésen legalább öt magyarnak, köztük pedig legalább egy fiatalnak, azaz 2005. január 1-jén, vagy azután született labdarúgónak kell játszania.

Mindjárt az első Fizz Liga-mérkőzésen kiderült, hogy a szabályt mindenki másképp értelmezi, még adott klubon belül is. Az ETO FC Pakson kezdte meg az idényt, a találkozó 70. percében Tóth Rajmund piros lapot kapott, a győriek emberhátrányban folytathatták a meccset. Így viszont felvetődött a kérdés, hogy ha csak tízen vannak a pályán, ugyan úgy öt magyarral kell-e játszani, vagy nem kell kiváltani a kieső játékost.

A szövetség dokumentuma úgy fogalmaz: a szabály érvényes ebben az esetben is, ez alól csak az képez kivételt, ha a labdarúgót kiállítják, vagy megsérül, a csapatnak pedig elfogy a cserelehetősége. Ebben nem volt egyetértés a győri kispadnál, a mérkőzést követően Borbély Balázs kérte az MLSZ-t, tájékoztassák a pontos szabályokról. Azokról a kitételekről, amihez az ETO FC szeretné tartani magát, ugyanis a teljesítésért 500 millió forint külön támogatásban részesülnek. A tréner azóta már megkapta a dokumentumokat.