Gyepgondok: gomba lepte el az ETO pályáját - galéria

Az előző idény végén, a Fehérvár FC elleni hazai mérkőzést követő sajtótájékoztatón Borbély Balázs, az ETO FC vezetőedzője még a túl magas gyepre panaszkodott. Míg ezt a problémát egyszerűen, egy fűnyírással lehetett orvosolni, a 2025/2026-os idényben mérkőzésről mérkőzésre romlott a gyep minősége.

Az ETO FC és az AIK is megküzdött a beteg gyeppel.

Fotó: Csapó Balázs

Már tudjuk, hogy a játékteret gombabetegség támadta meg, emiatt foltos a pálya, a használat során pedig hatalmas fűcsomókat fordítottak ki a stoplisok.