2 órája
Gyepgondok: gomba lepte el az ETO pályáját - galéria
Korábban már hírt adtunk az ETO Park füvét megtámadó gombáról. Az ETO FC és csütörtöki ellenfele, a svéd AIK is megküzdött a nem mindennapi körülményekkel.
Az előző idény végén, a Fehérvár FC elleni hazai mérkőzést követő sajtótájékoztatón Borbély Balázs, az ETO FC vezetőedzője még a túl magas gyepre panaszkodott. Míg ezt a problémát egyszerűen, egy fűnyírással lehetett orvosolni, a 2025/2026-os idényben mérkőzésről mérkőzésre romlott a gyep minősége.
Már tudjuk, hogy a játékteret gombabetegség támadta meg, emiatt foltos a pálya, a használat során pedig hatalmas fűcsomókat fordítottak ki a stoplisok.
Az ETO FC stadionjában jártunk
Az AIK elleni, csütörtöki mérkőzésen fotós kollégánk készített látványos fotókat a borítás állapotáról.
Gomba támadta meg az ETO stadionjának gyepétFotók: Csapó Balázs