augusztus 15., péntek

Mária névnap

35°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
ETO-stadion

2 órája

Gyepgondok: gomba lepte el az ETO pályáját - galéria

Címkék#galéria#gyepcsere#ETO FC#gyep#pálya

Korábban már hírt adtunk az ETO Park füvét megtámadó gombáról. Az ETO FC és csütörtöki ellenfele, a svéd AIK is megküzdött a nem mindennapi körülményekkel.

Kisalföld.hu

Az előző idény végén, a Fehérvár FC elleni hazai mérkőzést követő sajtótájékoztatón Borbély Balázs, az ETO FC vezetőedzője még a túl magas gyepre panaszkodott. Míg ezt a problémát egyszerűen, egy fűnyírással lehetett orvosolni, a 2025/2026-os idényben mérkőzésről mérkőzésre romlott a gyep minősége.

ETO FC
Az ETO FC és az AIK is megküzdött a beteg gyeppel.
Fotó: Csapó Balázs

Már tudjuk, hogy a játékteret gombabetegség támadta meg, emiatt foltos a pálya, a használat során pedig hatalmas fűcsomókat fordítottak ki a stoplisok. 

Az ETO FC stadionjában jártunk

Az AIK elleni, csütörtöki mérkőzésen fotós kollégánk készített látványos fotókat a borítás állapotáról.

Gomba támadta meg az ETO stadionjának gyepét

Fotók: Csapó Balázs

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu