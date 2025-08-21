1 órája
Nincs egyezség, az ETO játékosa marad Győrben
Az elmúlt napokban több portál is cikkezett arról, hogy komoly kérője akadt Deian Boldornak. Az ETO FC játékosára az azeri Sumgayit vetett szemet.
Ahogyan arról a Kisalföld.hu is beszámolt, az azeri football.az cikke szerint mindenben megegyezett Deian Boldor, az ETO FC védője a Sumgayittal.
A győri klub megerősítette: valóban bejelentkezett Boldorért az azeri elsőosztályú bajnokságban játszó csapat, de a klubok között nem született egyezség, így a román játékos marad Győrben.
Deian Boldor, az ETO FC harmincéves játékosa 2023 szeptemberében csatlakozott az akkor még másodosztályban szereplő klubhoz. A labdarúgó az előző évadban 11 tétmérkőzésen lépett pályára, egy góllal segítette csapatát. Bodor a 2025/2026-os idény első fordulójában a Paksi FC otthonában rúgott gólt szabadrúgásból: