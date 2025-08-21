Nincs egyezség, az ETO játékosa marad Győrben

Ahogyan arról a Kisalföld.hu is beszámolt, az azeri football.az cikke szerint mindenben megegyezett Deian Boldor, az ETO FC védője a Sumgayittal.

Deian Boldor marad az ETO FC játékosa. Fotó: Mediaworks archív

A győri klub megerősítette: valóban bejelentkezett Boldorért az azeri elsőosztályú bajnokságban játszó csapat, de a klubok között nem született egyezség, így a román játékos marad Győrben.

Deian Boldor, az ETO FC harmincéves játékosa 2023 szeptemberében csatlakozott az akkor még másodosztályban szereplő klubhoz. A labdarúgó az előző évadban 11 tétmérkőzésen lépett pályára, egy góllal segítette csapatát. Bodor a 2025/2026-os idény első fordulójában a Paksi FC otthonában rúgott gólt szabadrúgásból: