Labdarúgás

1 órája

Nincs egyezség, az ETO játékosa marad Győrben

Címkék#Borbély Balázs#ETO#Paksi FC#ETO FC

Az elmúlt napokban több portál is cikkezett arról, hogy komoly kérője akadt Deian Boldornak. Az ETO FC játékosára az azeri Sumgayit vetett szemet.

Ahogyan arról a Kisalföld.hu is beszámolt, az azeri football.az cikke szerint mindenben megegyezett Deian Boldor, az ETO FC védője a Sumgayittal.

eto fc
Deian Boldor marad az ETO FC játékosa. Fotó: Mediaworks archív

A győri klub megerősítette: valóban bejelentkezett Boldorért az azeri elsőosztályú bajnokságban játszó csapat, de a klubok között nem született egyezség, így a román játékos marad Győrben. 

Deian Boldor, az ETO FC harmincéves játékosa 2023 szeptemberében csatlakozott az akkor még másodosztályban szereplő klubhoz. A labdarúgó az előző évadban 11 tétmérkőzésen lépett pályára, egy góllal segítette csapatát. Bodor a 2025/2026-os idény első fordulójában a Paksi FC otthonában rúgott gólt szabadrúgásból:

