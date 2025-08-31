Utánajártunk, mennyi pénzt nyert az ETO FC a nemzetközi meccsekkel

Az ETO FC szurkolói egy évvel ezelőtt még álmodni sem mertek arról, hogy kedvenc csapatuk a hazai élvonal elitjének nyomában, negyedikként zárja a bajnoki idényt. Azt pedig még inkább kizártnak tarthatták, hogy rögtön a másodosztályból való előrelépés után egy nemzetközi szereplés lehetősége is bekopogtathat Borbély Balázsék ajtaján.

Az ETO FC elköszönt a Konferencia-ligától, de így is jár díjazás.

Fotó: Csapó Balázs

A klub vezetősége tisztában volt a lehetőségekkel és szerény elvárásokat fogalmazott meg a Konferencia-liga selejtezőjével kapcsolatban: egy körrel is megelégedtek volna. Az ETO azonban meglepetésre először a Pjunik Jerevant búcsúztatta, majd az örményeknél jóval erősebb ellenfélnek számító svéd AIK-t is kiütötte a selejtezőben. A Rapid Wien ellen az első mérkőzést még előnnyel zárta Borbély Balázs gárdája, a visszavágóban azonban a bécsiek megfordították a párharc eredményét. Ezzel a főtáblára nem kerültek fel a győri zöld-fehérek, de számos pozitív hozadéka lehet a nemzetközi szereplésnek.

Az ETO FC értékes tapasztalattal gazdagodott, de anyagilag is jól járt

Az UEFA szabályzata szerint a selejtezőkörök is pénzdíjjal járnak. A szövetség 2025-ben alkalmazott rendszere szerint

az első selejtezőkörben kiesők 325 ezer eurót kapnak

a második körig jutók 525 ezer eurót

a harmadik körben kiesők 725 ezer eurót

a play-off kört elérők pedig 925 ezer eurónyi díjat kapnak.

(Forrás: Salaryleaks)

Az ETO FC a playoff-körben esett ki, tehát 925 ezer euró érkezhet a klub számlájára. Bár ez egész jó haszonnak tűnik, valójában nem tiszta bevétel, hiszen a csapat utazása is jókora összeget emésztett fel. Örményországba még menetrend szerinti járattal utazott a keret, Svédországba viszont már kénytelenek voltak különgépet bérelni az időpont közelsége miatt. Nem beszélve arról, hogy a hazánkba látogató együtteseket is vendégül kellett látnia a zöld-fehéreknek.

A selejtezőkörös összegek a főtáblához képest aprópénznek tűnnek, ugyanis a továbbjutó 36 csapat mindegyike megkapja a garantált 3,17 millió eurót, amit tovább tudnak növelni az eredményekért járó díjakkal.

A Salaryleaks adatai alapján a 2024/2025-ös Konferencia-ligában a győztes Chelsea 21.81 millió Eurót kaszált. Az ETO-t kiejtő ellenfél, az SK Rapid a hatodik helyért 11.3 millió eurót kapott.