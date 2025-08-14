ETO FC–AIK, Konferencia-Liga-mérkőzés - élő, online-közvetítés, 19 órától

Alex Abrahamsson már arról beszélt, milyen volt szülővárosába visszatérve, ismerős környezetben játszani.

„Mióta külföldön játszom, ez volt az első alkalom volt, hogy visszatérhettem Svédországba. Mindig nehéz az AIK ellen, saját közönsége előtt, olyan hangulatban játszani. A mostani csapatommal megmutattuk, mire vagyunk képesek és jó érzéssel megyünk bele a visszavágóba. Pozitív lehet, hogy a közönség nagy része most mögöttünk áll, és biztat minket a találkozó során” - fejtette ki a játékos és hozzátette: az odavágó második félidejében mutatott játékot akarják megismételni, de mind a védekezésben, mind pedig a támadásokban határozottabbak szeretnének lenni. Jóval élesebbnek kell lenniük, mint az idegenbeli mérkőzésen voltak.

Ismét szűkös az ETO FC stadionja

Az odavágón már látszott, hogy a svéd együttesnek hatalmas szurkolótábora van, akik az idegenbeli mérkőzésekre is elkísérik kedvenc csapatukat. A Strawberry Arénában 17 ezren voltak kíváncsiak az összecsapásra és nagyon sok svéd drukker jelezte, hogy elutazna a győri visszavágóra. Az ETO Park befogadóképessége hivatalosan 7500 fő, a vendégegyüttes számára a kapacitás 5 százalékát, azaz 375 jegyet kellett volna biztosítania a győrieknek, akik így is jobban jártak, ugyanis 450 belépő találhatott gazdára. A helyek villámgyorsan elkeltek. Közben kiderült: több mint 400 olyan AIK-drukker is lefoglalta a győri utazást és szállást, akinek nem jutott belépő.

Az AIK és az ETO emiatt azzal a kéréssel fordult az UEFA-hoz, hogy tegyék lehetővé az állójegyek értékesítését a vendégszektorban. A szövetség a válaszában kifejtette: Magyarország nem vesz részt az UEFA állandó létesítményeinek megfigyelői programjában, emiatt nem lehetséges az engedmény. Mivel a szabályok alól nem lehet kivételt tenni, a kérést kénytelenek voltak visszautasítani.

A vendéglátók részben orvosolták a problémát, ugyanis a partnereknek fenntartott helyek közül 150 darabot sorsolnak ki azok között, akik korábban jelezték, hogy az utazásukat már lefoglalták. Az ETO Parkban így is teltházzal számolnak.