Konferencia-liga: ETO FC–AIK 1-0 - ÉLŐ

Konferencia-liga, harmadik selejtezőkör, második mérkőzés

ETO FC–AIK 1-0 (1-0) - ÉLŐ

Győr, ETO Park. Játékvezetők: Lawrence Visser (Ruben Wyns, Michele Seeldraeyers) - belgák

ETO: Petrás – Vladoiu, Krpics, Csinger, Stefulj – Anton, Vitális – Gavrics, Ouro, Bumba – Benbouali. Vezetőedző: Borbély Balázs

AIK: Nordfeldt – Thychosen, Papagiannopoulos, Benkovic, Hansen – Ayari, Csongvai, Salétros, Besirovic – Celina, Flataker. Vezetőedző: Mikkjal Thomassen

Gólszerző: Gavrics (34.)

PERCRŐL PERCRE

51. perc: Salétros a jobb alsót veszi célba, de erre Petrás is számít, és kiüti a labdát.

50. perc: Csinger lerántja Benkovicot az ötös előterében. Sárga lap és tizenegyes az ítélet.

49. perc: Celina kap labdát a tizenhatoson belül, kapura fordul és lő. Vladoiu szögletre blokkol.

46. perc: Folytatódik a mérkőzés a második félidővel. Csere egyik oldalon sem volt.

45+6. perc: Vége az első félidőnek.

45+5. perc: Flataker 13 méteres, lapos lövését védi Petrás.

45+2. perc: Csongvai bal oldali szöglete után a győri kapuba kerül a labda, de úgy, hogy Benkovic a fejese előte lerántotta Csingert. Szabadrúgás kifelé.

45+1. perc: Anton kap sárgát reklamálásért. Öt perc a hosszabbítás.

44. perc: Bumbát becsúszva szereli Csongvai. Úgy néz ki, meghúzódott a korábbi fehérvári játékos. Némi ápolás után bicegve hagyja el a pályát.

43. perc: Újabb sárga a vendégeknek: a Bumbát felrúgó Tychosen kapja.

42. perc: Anton szabadrúgása elszáll a kapu fölött.

40. perc: Besirovic húzza vissza Anton mezét. Besirovic sárgát kap. A játékvezetői csapat büntetőt ítél, de a szabálytalanság nem sokkal a tizenhatoson kívül történt. A VAR felülbírálja a döntést, így szabadrúgással jöhet az ETO 17 méterről.

39. perc: Megint egy remek szögletvariáció győri oldalról: Anton beadását Stefulj kapásból küldi a bal alsó felé. Bravúrral véd a kapus.

37. perc: Hansen orráról pattan a labda szögletre Vladiou beadása után. Ápolni kell a vendégek védőjét.

36. perc: Anton balról felívelt szabadrúgása után csak nehezen sikerül tisztáznia a svédek védelmének. Egész pontosan Nordfeldt húzza le a labdát a magasból az ötös vonalán.