Hazájában, mérkőzéssel ünnepelheti születésnapját az ETO FC játékosa

Az ETO FC a Konferencia-liga harmadik selejtezőkörében a Stockholm szomszédságában lévő Solna város labdarúgócsapatát, az AIK-t kapta ellenfeléül.

Alexander Abrahamsson, az ETO FC védője épp szülőhazájában ünnepelheti a születésnapját, ráadásul mérkőzést is játszhat.

Forrás: ETO FC

Az odavágóra Svédországba utaztak a győri zöld-fehérek, és szerencsés egybeesés a csapat védője, Alexander Abrahammson számára, hogy épp szülőhazájában ünnepelheti a 26. születésnapját. A dinamikus középhátvéd érkezését június végén jelentette be az ETO, aki azóta már bemutatkozhatott tétmérkőzésen is a győri csapat színeiben.

Az ETO FC játékosa bizakodó

Borbély Balázs együttesére kemény mérkőzés vár a selejtezőkörben, de a játékosok ambiciózusan állnak az összecsapáshoz. Csak úgy, mint Abrahammson:

Úgy érkeztünk, hogy eredménnyel szeretnénk távozni. Tudjuk, hogy nem lesz könnyű, nagyon sok néző lesz, de azt hiszem, hogy jó lehetőségeink vannak. Az AIK egy nagy klub, Nagyon sok szurkolóval. Természetesen ők is egy nagyon jó csapat, különben nem lennének itt

- véli a hátvéd, aki bízik abban, hogy elég lesz az ellenféllel szemben az, ha a megszokott játékot mutatják a pályán.