Hazájában, mérkőzéssel ünnepelheti születésnapját az ETO FC játékosa
Születésnapját ünnepli Alexander Abrahamsson. A védő épp a jeles napon játszhat szülőhazájában, az ETO FC színeiben a svéd AIK-val néz farkasszemet a csütörtök esti mérkőzésen.
Az ETO FC a Konferencia-liga harmadik selejtezőkörében a Stockholm szomszédságában lévő Solna város labdarúgócsapatát, az AIK-t kapta ellenfeléül.
Az odavágóra Svédországba utaztak a győri zöld-fehérek, és szerencsés egybeesés a csapat védője, Alexander Abrahammson számára, hogy épp szülőhazájában ünnepelheti a 26. születésnapját. A dinamikus középhátvéd érkezését június végén jelentette be az ETO, aki azóta már bemutatkozhatott tétmérkőzésen is a győri csapat színeiben.
Az ETO FC játékosa bizakodó
Borbély Balázs együttesére kemény mérkőzés vár a selejtezőkörben, de a játékosok ambiciózusan állnak az összecsapáshoz. Csak úgy, mint Abrahammson:
Úgy érkeztünk, hogy eredménnyel szeretnénk távozni. Tudjuk, hogy nem lesz könnyű, nagyon sok néző lesz, de azt hiszem, hogy jó lehetőségeink vannak. Az AIK egy nagy klub, Nagyon sok szurkolóval. Természetesen ők is egy nagyon jó csapat, különben nem lennének itt
- véli a hátvéd, aki bízik abban, hogy elég lesz az ellenféllel szemben az, ha a megszokott játékot mutatják a pályán.
Az ETO meg szeretne harcolni a lehetőségért - nyilatkozik Borbély Balázs
Az AIK elleni meccs csütörtökön 19 órakor kezdődik, a találkozót az M4 Sport közvetíti. A mérkőzéspár következő felvonását augusztus 14-én, Győrben rendezik.