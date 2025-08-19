Északmacedón bíró Győrött, litván játékvezető Bécsben az ETO meccsein

Nyilvános az ETO FC–Rapid Wien Konferencialiga-párosítás mindkét játékvezetői küldése.

A csütörtöki (19 óra) győri mérkőzést az északmacedón Igor Sztojcsevszki vezeti, aki 2021 óta FIFA-kerettag. A 35 éves játékvezető a mostani idényben az Iberia Tbiliszi–Malmö (1–3) BL-selejtezőn fújta a sípot.

Az egy héttel későbbi bécsi visszavágóra (19 óra) litván játékvezető, Manfredas Lukjancukas sípol. A 33 éves játékvezető már mindhárom kupasorozat főtábláján vezetett, a BL-ben a legutóbbi idényben négyszer is vezetőbírói feladatot kapott.