Először lehetne főtáblás az ETO

A Konferencia-liga utolsó selejtezőkörében a győri ETO FC hazai pályán kezdi meg a Rapid Wien elleni párharcot, melynek tétje, hogy története során először feljuthat egy európai kupasorozat főtáblájára.

Vitális Milán, az ETO magyar válogatott kerettag játékosa.

Az ETO eddig elsősorban kiváló otthoni teljesítményének köszönheti, hogy ilyen messzire jutott, ugyanis az örmény Pjunyik Jereván, majd a svéd AIK Stockholm ellen is 2-1-es idegenbeli vereséget követően saját közönsége előtt fordította a maga javára a párharcot. Előbbi riválist 3-1-re, utóbbit 2-0-ra verte a hazai visszavágón. Borbély Balázs vezetőedző együttese remek támadó játékával mindkét meccsen sok helyzetet alakított ki, de a továbbjutásában szintén kulcsszerepet játszott a szlovák kapus, Samuel Petrás, aki bravúrjai mellett a skandinávok ellen tizenegyest is hárított.

A zöld-fehérek az NB I-ben is kiválóan teljesítenek, az új idényben folytatták tavaszi menetelésüket, amikor sorozatban 15 bajnoki mérkőzésen maradtak veretlenek, s csupán az idényzárón, a bajnoki címet azon a mérkőzésen megszerző Ferencvárostól kaptak ki. Összességében a legutóbbi húsz élvonalbeli találkozójukon ez az egyetlen vereségük tizenegy győzelem és nyolc döntetlen mellett. A mostani szezont három döntetlennel kezdte az ETO, amely a sok lehetőség elpuskázása miatt nem tudta legyőzni a Paksot (3-3), az Újpestet (1-1) és a Zalaegerszeget (1-1), ugyanakkor a főpróba egészen pazarul sikerült, mert 7-2-es sikerrel átgázolt az MTK-n. Utóbbi mérkőzést a pályaválasztói jog felcserélése miatt játszották az Új Hidegkuti Nándor Stadionban, hogy kíméljék az ETO Park gyepszőnyegét, amely gombás fertőzés miatt már a múlt heti, AIK Stockholm elleni KL-selejtezőn is rossz állapotban volt.

A mai ellenfél a Rapid Wien, amely 32-szeres osztrák bajnok és idén negyeddöntős volt a harmadik számú európai kupasorozatban. Az előző idényben ötödik hellyel vívta ki a szereplés lehetőségét a Konferencia-liga selejtezőjében, melyben a montenegrói Decicet kettős győzelemmel búcsúztatta, majd a skót Dundee Unitedet két 2-2-es döntetlen után tizenegyesekkel ejtette ki, az utolsó lövést éppen a 28-szoros válogatott Bolla értékesítette.