ETO - él a remény a jövő heti visszavágóra

Rémálomszerűen kezdődött a mérkőzés az ETO szempontjából, az AIK a hetedik percben az első támadásából könnyedén bevette a szellősen védekező ETO kapuját. A győriek sokkal többet birtokolták a labdát, de a hazai kapura kevés veszélyt jelentettek, míg az AIK második helyzetét is gólra váltotta. Az ETO a hajrában kétszer is tüzijátékot rendezett a svédek tizenhatosán belül, de a kapuba nem sikerült betalálni.

A szünet után is az ETO irányította a játékot, az AIK csak ritkán tudott kiszabadulni a győri nyomás alól. A hajrában Vitális átlövésből született gólja hozta meg az eredményt, az ETO egygólos hátrányból várja a jövő heti hazai visszavágót.

A Pjunik ellen sikerült a továbbjutás az első meccs hasonló eredménye után...

Jegyzőkönyv

AIK–ETO FC 2-1 (2-0)

Konferencia-liga 3. selejtezőkör, 1. mérkőzés. Stockholm, Strawberry Aréna, 25.000 néző. V.: Schlager (német).

AIK: Nordfeldt - Thychosen, Benkovic, Papagiannopoulos, Hansen (Isherwood, 67.) - Ali Abdihakin (Ayari, 67.), Csongvai, Salétros, Besirovic - Celina (Hove, 81.), Flataker (Guidetti, 82.). Vezetőedző: Mikkal Thomassen.

ETO: Petrás - Tóth, Krpic, Abrahamsson (Boldor, 90+2.), Csinger - Anton, Ouro (Piscsur, 90+3.) - Bánáti (Vladoiu, 46.), Gavric, Bumba (Vitális, 62.) - Benbouali. Vezetőedző: Borbély Balázs.

Gsz.: Besirovic (7.), Celina (21.), ill. Vitális (79.).

Percről percre

7. perc: A félpályánál labdát szerzett a hazai csapat, gyors labdajáratás után az egykori mezőkövesdi Besirovic kapott labdát középen a tizenhatos előterében, egyet tolt rajta, majd 15 méterről az elvetődő Petrás mellett a jobb alsóba lőtt. 1-0.

21. perc: Celina a bal oldalon kapott labdát, hatalmas üres terület nyílt előtte, Abrahamsson be is hátrált, a koszovói játékos pedig higgadtan a jobb sarokba lőtt. 2–0.

26. perc: Besirovic került újra helyzetbe, éles szögből leadott lövését Petrás védte.

35. perc: Az első győri helyzetek: hatalmas tűzijáték alakult ki az AIK kapuja előtt, Gavric közepes erejű lövését hárította Nordfeldt, a kipattanóból Benbouali kétszer is próbálkozott közvetlen közelről, ám Nordfeldt mindkettőt bravúrral hárította.

44. perc: Újabb tűzijáték az AIK kapuja előtt, a támadás végén Bánáti beadását Benbouali estében, jobb lábbal kicsit maga mögé nyúlva lőtte a bal sarok mellé.

58. perc: Bumba szerelte becsúszva Thychosent, a jobbhátvéd azonban estében véletlenül fejberúgta a győri játékost, akit le kellett cserélni.

79. perc: Anton szöglete után kifejelték a labdát a hazaiak, Vitális 22 méteres erős lövése a vetődő Nordfeldt mellett a hazai kapu jobb sarkában kötött ki. 2-1.

89. perc: Csongvai szöglettel felérő szabadrúgást küldött középre, ami után Hove elé pattant a labda, a cserejátékos pedig közelről a hálóba helyezett, de les volt.

90+6. perc: Ayari került nagy helyzetbe, Csinger távolról berepülve kotorta el a labdát az éppen lőni készülő cserejátékos elől.