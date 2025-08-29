ETO: Samsindin Ouro a Nyíregyháza ellen búcsúzhat

Az ETO FC csütörtökön este elköszönt az európai kupaporondtól, a Rapidról elszenvedett 2-0-ás bécsi vereséggel 3-2-es összesítéssel búcsúzott.

Az ETO érzékeny búcsút vett az európai kupaporondtól. Fotó: Csapo Balazs

Ahogy várható volt, a győri csapat védelme megérezte Miljan Krpic hiányát (nagyjából egy hónapig nem játszhat) és a szakvezetés balszerencséjére Deian Boldor is hiányzott. A svéd helyettes, Alexander Abrahamsson a Rapid elleni meccsen is csalódást okozott. Sajnálatos sérülése után a helyére beálló, NB I-ben még nem debütált, sokat kihagyó Urblík Norbert jól megállta a helyét.

Ugyancsak megsérült az első félidő végén Stefan Vladiou, aki ráesett a bal vállára, ami amúgy sem volt teljesen rendben. MR-vizsgálat után döntenek a sorsáról.

Borbély Balázs vezetőedző többek között így fogalmazott a kiesést követően: – Izgalmas mérkőzést játszottunk. Pillanatnyilag fájó a vereség, de visszanézve az európai szereplést, a játékosok rengeteget és jól dolgoztak, az egész várost maguk mellé állították. Minden mérkőzésen megpróbálták a legjobbat kihozni magukból és a szívüket-lelküket beletették. Vasárnap bajnoki mérkőzés van, össze kell szednünk magunkat fizikálisan és fejben, majd menni tovább.

Az ETO merész álmokat szövöget

- Csalódott vagyok meg nem is. Kiestünk, viszont, hogy idáig eljutottunk, sokan nem gondolták volna, pedig megcsináltuk. Persze most inkább csalódottság van bennem, ugyanakkor, ahogy azt még egyszer mondom, hogy eljutottunk idáig, az csodaszámba ment. Tudtuk, mire számíthatunk az ellenféltől, de mi nem voltunk annyira élesek, főleg az első félidőben. Volt pár helyzetünk, ám mivel azokat nem sikerült gólra váltani, megbüntetett bennünket a hazai csapat, amihez csak gratulálni lehet. Ami további szereplésünket illeti, úgy gondolom, ha az eddigi bajnoki formánkat tudjuk majd folytani egy dobogó mindenképp benne lehet, sőt akár az aranyéremért is harcban lehetünk” – válaszolt az M4 Sport kérdéseire Vitális Milán, az ETO középpályása.



ETO FC Győr-Nyíregyháza

ETO Park, vasárnap, 17.30.

A Fizz Ligában két hét után lép pályára a zöld-fehér csapat. Kérdés, hogy a Kl-párharcok után milyen összeállításban tudnak játszani.