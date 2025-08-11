ETO - a ZTE után fókuszban az AIK + videó

Három mérkőzés, három döntetlen az ETO FC eddigi mérlege a Fizz Liga jelenlegi idényében. Legutóbb vasárnap Zalaegerszegen végzett 1-1-es döntetlenre a zöld-fehér csapat, amely a játék képe alapján akár a győzelmet is megszerezhette volna.

Támad az ETO: Ouro lövését blokkolják a zalai védők. Fotó: Zalai Hírlap/Szekeres Péter



Az összeállítást tekintve a győrieknél az eredményes bajnoki szereplés mellett jelenleg a Konferencia-liga is érthetően fókuszban van. Zalaegerszegen ezért is sok fiatal kapott lehetőséget a győri csapatban.

Borbély Balázs, az ETO vezetőedzője:

Érdekes összecsapást játszottunk, mindkét oldalon voltak helyzetek. A büntetőből kapott gól nagyon rosszkor jött, mintha görcsössé tette volna a játékosokat. Ennek lett a következménye, hogy negyvenöt perc után a ZTE vezetett. Sok a fiatal futballistánk, és meglátszik, nem mindenki rutinos. Ezért bizonyos dolgokból jól jövünk ki, másokból kevésbé. Akadnak páran, akik fáradtak, néhányan sérültek, de nem kesergünk, mert azt hiszem, most is jól teljesítettünk. Sőt bátran kijelenthetem, a hajrában mutatott játékkal nyerhettünk volna.

A mérkőzés egyik kulcsmomentióuma a büntető volt, amit Erdős József játékvezető ítélt meg. Pintér Csaba videóbíró jelzésére a felvétel alapján adott tizenegyest. A televízó stúdióban helyet foglaló szakértők egyöntetűen úgy vélekedtek, hibás döntés született.

„Csak megerősíteni tudom a két szakértő véleményét - mondja Dubraviczky Attila korábbi FIFA-játékvezető. - Teljesen egyértelműen látszott, hogy a zalai támadó a kezével a vállánál fogva lenyomta a győri védőt. A szabálytalanságtól a hátvéd kibillent az egyensúlyából, így ugrott fel. Kifelé kellett volna szabadrúgást ítélni.”

A ZTE védője szabálytalankodott

Jogtalan volt a büntető

ETO - Bumba játszhat az AIK ellen?

Az ETO FC csütörtökön este fogadja - remélhetően telt ház előtt - a svéd AIK csapatát a Konferencia-liga harmadik selejtezőkörében.

A visszavágóra egygólos hátrányban (1-2) készülnek a zöld-fehérek.

A kupamérkőzésen a tervek szerint már pályára léphet Claudiu Bumba, akinek Stockholmban egy becsúszó szerelésnél felrepedt a szája, és a sebet össze kellett varrni. Az Újpest ellen combizom sérülést szenvedett Nfansu Njie gyógyulása sem vesz talán hosszú időt igénybe.

Jegyzőkönyv

ZTE–ETO FC 1–1 (1–0)

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 3463 néző. V.: Erdős.

ZTE: Gundel-Takács – Nyíri, Peraza, Csóka - Dénes (Huszti, 74.), Kiss, Szendrei, Papp – Joao Victor (Bakti, 74.), Croizet (Klausz, 91.), Skribek (Csonka, 66.). Vezetőedző: Nuno Campos.

ETO: Petrás – Vladoiu, Abrahamsson (Csinger, 56.), Boldor, Stefulj – Vingler, Ouro (Tóth, 56.), Vitális – Bánáti (Benbouali, 56.), Piscsur (Huszár, 74.), Tollár (Zickovic, 74.). Vezetőedző: Borbély Balázs.

Gsz.: Skribek (20., 11-esből), ill. Huszár (81.).

Percről percre

8. perc: Vladiou jobb oldalról adott középre, véletlenül Piscsur elé került a labda, aki 14 méterről egyből lőtt, a nem túl erős félmagas lövést Gundel-Takács vetődve kiütötte.