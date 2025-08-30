augusztus 30., szombat

Labdarúgás

1 órája

ETO - A Mágus név foglalt, Borbély idővel lehet a Varázsló

Borbély Balázs másfél év alatt "csodát tett" Győrben. Az NB II-ből a Konferencia-liga rájátszásáig vezette az ETO-t.

Papp Győző
ETO - A Mágus név foglalt, Borbély idővel lehet a Varázsló

Fotó: eto.hu

Ha bárhol szóba kerül napjainkban az ETO FC játéka, remek eredményei, minden érdekelt elsőként Borbély Balázs vezetőedző személyét és tudását emeli ki a sikerek kapcsán. Talán nem véletlenül, hiszen a „beugró” edző amit másfél év alatt véghez vitt a csapatával, az tényleg megsüvegelendő. Az ETO szurkolóinak kilenc év után elhozta, amire csaknem egy évtizede vártak: a zöld-fehér csapat visszakerült a magyar első osztályba. Ezzel olyan érzelmi hátteret épített fel villámgyorsan a győri drukkerek körében, melynek köszönhetően a tavalyi gyenge bajnoki rajt alkalmával is teljes mellszélességgel kiálltak mellette.

ETO
Borbély Balázs munkáját sokra tartják az ETO hívei.

Idézzük fel a Kisalföldet 2024. április végéről, többek között ezt írtuk: „Meglepetés is volt a hír, meg nem is, hogy az ETO menesztette vezetőedzőjét, majd nem sokkal később bejelentette a »tűzoltót«, Borbély Balázst, aki a DAC 1904 másodedzőjeként ugrott be a győriek kispadjára. A felkérés után egy éjszakányi gondolkodási időt kért Világi Oszkártól, mindkét klub tulajdonosától, majd igent mondott a küldetésre” - majd így folytatódik:

Általában az idei tavaszi szerepléstől és főként a legutóbbi két vereségtől hitehagyottá vált győri szurkolók abban reménykednek, Borbély személyében maga a Mágus II érkezett Győrbe, és az idegenbeli Mosonmagyar­óvár, valamint a következő, Pécs elleni hazai mérkőzés előre betervezett hat pontjával kedvenceik olyan pozíció­ba kerülnek, hogy utána jó formába lendülve behúzzák a Kazincbarcika, a Vasas és az Ajka elleni meccseket is. Ebben az esetben feljutnak az NB I-be. Győrben ismeretlenek Borbély képességei, lehet, hogy valóban benne van a mágia.

Bár a Mágus II elnevezés akkoriban túlzónak tűnhetett, az idő azóta bebizonyította, Borbély Balázs Győrben lassan a legjobb edzők közé emelkedik - főként, ha hosszabb távon maradhat.

A Merkantil Bank Liga utolsó öt fordulójában Mosonmagyaróváron egy 5–0-ás győzelemmel kezdett az ETO,  majd 3–1-re nyert a Pécs ellen. A következő találkozón a Kazincbarcika már 2–0-ra vezetett, de ebből a vertnek tűnő helyzetből sikerült felállni a Borbély-gárdájának, amely végül Bumba 86. percben lőtt góljának köszönhetően 3–2-re győzött. A Vasas ellen sorsdöntőnek ígérkező meccsre megtelt a használható lelátó és a vendégszektor. Az újabb 3–2-es győzelem azt jelentette, a feljutásért vívott harcban a legnagyobb riválist sikerült két vállra fektetni. Az utolsó fordulóban Ajkán sem botlott az ETO, így a Borbély Balázzsal elért 5/5-nek hála, az egykori bányászváros pályáján, majd a győri Széchenyi téren is megkezdődött a fieszta: a zöld-fehérek 2015 után visszajutottak az NB I-be. 

Tavaly ősszel az első osztályú szezon a számokat tekintve ugyanúgy folytatódott: 5/5, mint ahol abbamaradt, csakhogy a győzelmek helyett ekkor csupa vereség sorakozott a csapat neve mellett. A rossz mutatók ellenére töretlen maradt a szurkolók bizalma a vezetőedző iránt, s ez a későbbiekben kiválóan kamatozott. A tavaszt egy paksi döntetlennel kezdte az ETO, majd egészen az utolsó fordulóig megőrizte veretlenségét, miközben szép győzelmek sorakoztak a csapat neve mellett. Az NB I-ben 15 mérkőzésig tartó veretlenségi sorozatot produkáltak és ez a remek teljesítmény a bajnokság végén a táblázat negyedik helyére repítette a csapatot, valamint 2014 után az ETO újra kiléphetett az európai kupaporondra, ezúttal a Konferencia-ligában indulhatott. 

Borbély Balázs Győrben irányt mutatott.

A szurkolók kórusa minden meccsen élteti a szakembert, zúg a „Borbély Balázs! Borbély Balázs!” rigmus. Az edző mindig örömmel és szerényen fogadja a drukkerek megnyilvánulását. Azt hallomásból már biztosan tudhatja, Győrben a múltban kevés mesternek adatott meg mindaz, hogy a nevét skandálják a lelátón.

Az ETO az idei bajnokságban még veretlen, az MTK elleni idegenbeli sikerére (7–2) és a játékára sokan felkapták fejüket, miközben a fiatalperceket tekintve vezeti a listát az NB I-ben. A Konferencia-ligában is úgy teljesít, amire kevesen számítottak a sorsoláskor: az örmény Pjunik Jerevan és a svéd AIK ellen is elveszítették a párharc első mérkőzését, a visszavágókon azonban fordítottak, így a rájátszásban és érdekeltek voltak.

Borbély Balázs az 50. tétmérkőzését győzelemmel ünnepelhette az ETO kispadján a Rapid ellen, utána ehhez jött még a bécsi meccs, amely nagy csatában vereséggel és kieséssel párosult, de egyöntetű vélemény szerint a győri csapat emelt fővel búcsúzhatott az európai porondtól.

A mester eddigi győri mérlege:

  • öt NB II-es meccs 
  • három MOL Magyar Kupa-mérkőzés 
  • harminchét NB I-es találkozó 
  • hat Konferencia-liga-mérkőzés

ETO - emelkedő futball-láz

Újra futball-láz van kialakulóban Győrben, és ha minden jól megy, ebben az idényben folytatódhat a kiváló sorozat. Mivel a Mágus név évtizedek óta foglalt, Borbély Balázs Győrben idővel kiérdemelheti a Varázsló nevet.

 

 

