ETO - A Mágus név foglalt, Borbély idővel lehet a Varázsló

Ha bárhol szóba kerül napjainkban az ETO FC játéka, remek eredményei, minden érdekelt elsőként Borbély Balázs vezetőedző személyét és tudását emeli ki a sikerek kapcsán. Talán nem véletlenül, hiszen a „beugró” edző amit másfél év alatt véghez vitt a csapatával, az tényleg megsüvegelendő. Az ETO szurkolóinak kilenc év után elhozta, amire csaknem egy évtizede vártak: a zöld-fehér csapat visszakerült a magyar első osztályba. Ezzel olyan érzelmi hátteret épített fel villámgyorsan a győri drukkerek körében, melynek köszönhetően a tavalyi gyenge bajnoki rajt alkalmával is teljes mellszélességgel kiálltak mellette.

Borbély Balázs munkáját sokra tartják az ETO hívei.

Idézzük fel a Kisalföldet 2024. április végéről, többek között ezt írtuk: „Meglepetés is volt a hír, meg nem is, hogy az ETO menesztette vezetőedzőjét, majd nem sokkal később bejelentette a »tűzoltót«, Borbély Balázst, aki a DAC 1904 másodedzőjeként ugrott be a győriek kispadjára. A felkérés után egy éjszakányi gondolkodási időt kért Világi Oszkártól, mindkét klub tulajdonosától, majd igent mondott a küldetésre” - majd így folytatódik:

Általában az idei tavaszi szerepléstől és főként a legutóbbi két vereségtől hitehagyottá vált győri szurkolók abban reménykednek, Borbély személyében maga a Mágus II érkezett Győrbe, és az idegenbeli Mosonmagyar­óvár, valamint a következő, Pécs elleni hazai mérkőzés előre betervezett hat pontjával kedvenceik olyan pozíció­ba kerülnek, hogy utána jó formába lendülve behúzzák a Kazincbarcika, a Vasas és az Ajka elleni meccseket is. Ebben az esetben feljutnak az NB I-be. Győrben ismeretlenek Borbély képességei, lehet, hogy valóban benne van a mágia.

Bár a Mágus II elnevezés akkoriban túlzónak tűnhetett, az idő azóta bebizonyította, Borbély Balázs Győrben lassan a legjobb edzők közé emelkedik - főként, ha hosszabb távon maradhat.

A Merkantil Bank Liga utolsó öt fordulójában Mosonmagyaróváron egy 5–0-ás győzelemmel kezdett az ETO, majd 3–1-re nyert a Pécs ellen. A következő találkozón a Kazincbarcika már 2–0-ra vezetett, de ebből a vertnek tűnő helyzetből sikerült felállni a Borbély-gárdájának, amely végül Bumba 86. percben lőtt góljának köszönhetően 3–2-re győzött. A Vasas ellen sorsdöntőnek ígérkező meccsre megtelt a használható lelátó és a vendégszektor. Az újabb 3–2-es győzelem azt jelentette, a feljutásért vívott harcban a legnagyobb riválist sikerült két vállra fektetni. Az utolsó fordulóban Ajkán sem botlott az ETO, így a Borbély Balázzsal elért 5/5-nek hála, az egykori bányászváros pályáján, majd a győri Széchenyi téren is megkezdődött a fieszta: a zöld-fehérek 2015 után visszajutottak az NB I-be.