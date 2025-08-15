augusztus 15., péntek

ETO - a Kazincbarcika elleni meccs elhalasztva az 5. körben

A Rapid elleni két mérkőzés között esedékes, Kazincbarcika elleni magyar bajnokiját decemberre halasztotta az ETO a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) pénteki tájékoztatása szerint.

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) versenybizottsága pénteken elkészítette a Fizz Liga hatodik fordulójának pontos időbeosztását.

A forduló pénteken kezdődik a Paks-Kazincbarcika mérkőzéssel, míg szombat este az NB I egyik legpatinásabb párharcára, a 230. Újpest-MTK bajnokira kerül sor. A forduló rangadóját vasárnap este a Nagyerdei Stadionban rendezik meg, a jelenlegi harmadik helyezett Debrecen a bajnoki címvédő Ferencvárost fogadja.

Fizz Liga, 6. forduló: augusztus 29., péntek Paksi FC-Kolorcity Kazincbarcika 20.00 (M4 Sport) augusztus 30., szombat Zalaegerszeg-Kisvárda Master Good 14.45 (M4 Sport+) Diósgyőri VTK-Puskás Akadémia 17.00 (M4 Sport) Újpest FC-MTK Budapest 19.30 (M4 Sport) augusztus 31., vasárnap ETO FC-Nyíregyháza Spartacus 17.30 (M4 Sport) Debreceni VSC-Ferencváros 20.00 (M4 Sport)

 

