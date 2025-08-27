augusztus 27., szerda

Labdarúgás

34 perce

Erre nem számítottak a soproniak, négy gólt kaptak Óváron - galéria

Címkék#északnyugati csoport#labdarúgás#NB III

Szerdán hétközi fordulót rendeztek az NB III Északnyugati csoportban.

Credobus Mosonmagyar­óvár–FC Sopron 4–0 (3–0)
Mosonmagyaróvár, 400 néző. V.: Drabon.
Mosonmagyaróvár: Kovács B. – Simita (Méhes, 77.), Czingráber, Vágó, Illés (Pap M., 66.), Gera (Sipos, 66.), Gáncs, Tullner, Menyhárt (Járeb, 37.), Pongrácz, Erdei. Edző: Gyürki Gergely.
Sopron: Ferenczi – Somogyi (Bokor, 81.), Oláh (Reseterits, 46.), Szilágyi, Molnár M. (Szóka, 46.), Tóth D., Fendrik, Kocsis Á. (Leczovics, 70.), Orosz, Vankó (Varga O., 46.). Edző: Finta Zoltán.
Gsz.: Gera (7., 11.), Tullner (27.), Pap (87.).
A 7. Percben Menyhárt bal oldali beadását Gera bólintotta a kapuba (1–0). Négy perccel később Gáncs adott be egy labdát a jobb oldalról, amit szintén Gera fejelt a vendégek kapujába (2–0), ezzel 11 perc alatt kétgólos előnyre tett szert a hazai együttes. A 18. percben ismét Gera próbálkozott fejjel, kísérletéből azonban szöglet lett. A 27. Percben Gera beadását Czingráber fejelte kapura, a próbálkozást Tullner juttatta végül a hálóba (3–0). A 44. percben aztán a vendég együttes is tudatta, hogy tud veszélyes lenni, a próbálkozások azonban rendre elakadtak az óvári falban. A 63. percben Illés kezdett szólóba, 16 méterről leadott lövése a kapufán csattant. A kipattanóra Vágó érkezett és kapuba is talált, azonban les miatt emelkedett a partjelző zászlója. A 87. percben Papot szólója végén a tizenhatoson belül buktatták, így tizenegyeshez jutott a hazai gárda. A büntetőt a sértett értékesítette, ezzel beállította a 4–0-ás végeredményt.
Gyürki Gergely: – Nagyon magabiztos első harminc perccel megadtuk a meccs alaphangját, és előnyre tettünk szert. Nagyon jól futballozott a csapat, aztán ahogy az lenni szokott, voltak periódusok, amikor a másik fél akarata érvényesült, de ezeket a szituációkat is jól tudtuk kontrollálni.
Finta Zoltán: – Gratulálok a hazai csapatnak, megérdemelt a győzelme. Ennyire indiszponált első félidőt követően nem is lehett más a végeredmény. A szünet után próbáltunk szervezettebben játszani, és a megbeszéltek szerint futballozni, ami jobban is sikerült, de az első félidőben minden eldőlt.

Credobus Mosonmagyaróvár-FC Sopron, NB III-as labdarúgó-mérőzés

Fotók: Krizsán Csaba

ETO Akadémia–Zsámbék 1–4 (1–2)
Győr, ETO Park. V.: Holczbauer.
ETO Akadémia: Hajczinger – Koncz, Kulcsár, Kiss M., Csorba T., Pálfalvi, Black (Lukácsi, 62.), Csorba D. (Garamszegi-Géczy, 62.), Szerémi (Algács, 75.), Lacza, Mascoe (Molnár B., 69.). Edző: Nagy Ádám.
Zsámbék: Zima – Márton, Balázs, Kerezsi (Veréb, 75.9, Bíró (Csóh, 87.), Nyúl, Orosházi, Peinlich (Sugár, 82.), Nagy Zs. (Németh P., 75.), Zsuppán (Bartos, 82.), Horváth K. Edző: Némedi Norbert.
Gsz.: Lacza (6.), ill. Horváth K. (11., 93.), Peinlich (37.), Németh P. (91.).
Bár a győriek szereztek vezetést szünetig fordítottak a vendégek, akik a ráadásban még két gólt lőttek.

Gyirmót FC Győr–Szombathelyi Haladás, 19 óra

További eredmények: Balatonfüred–Budaörs 1–1, Tatabánya–Újpest II 3–2, Dorog–Perutz Pápa 4–0, Bicske–Veszprém 3–1, Komárom–Puskás Akadémia II 0–1.

