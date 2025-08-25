Érdre látogat majd az ETO a kupában

Az M4 Sport stúdiójában a korábbi kiváló tatabányai támadó, Plotár Gyula húzta ki a csapatokat.

Gyorsan kiderült, hogy az élvonalbeli ETO FC a Kaposvárt búcsúztató NB III-as Érddel találkozik. A jelenleg harmadosztályú Gyirmót FC Győr az NB II-es Csákvárt fogadja majd, míg a Haladást kiejtő megyei I. osztályú Mezőörs az NB III-es Komáromot látja vendégül.

A hétfői sorsoláson elhangzott, hogy az élvonalbeli és a másodosztályú csapatok ebben a körben csatlakoznak a mezőnyhöz. Rajtuk kívül 11 megyei és 25 harmadosztályú csapat van még versenyben. Az NB I-es klubok egymással nem találkozhattak.

Több élvonalbeli együttes is NB II-es ellenfelet kapott: a Puskás Akadémia a Vasas, a Nyíregyháza a Békéscsaba, a Kisvárda az Ajka, az Újpest pedig a Kecskemét otthonában lép majd pályára.

MOL Magyar Kupa, 3. forduló (a 32 közé jutásért)

Érdi VSE (NB III)-ETO FC

BFC Siófok (NB III)-MTK Budapest

VSC 2015 Veszprém (NB III)-Debreceni VSC

Swiss Krono-Vásárosnamény (megyei I.)-Zalaegerszegi TE

Iváncsa KSE (NB III)-Kolorcity Kazincbarcika SC

Békéscsaba 1912 Előre (NB II)-Nyíregyháza Spartacus FC

Vasas FC (NB II)-Puskás Akadémia FC

FC Ajka (NB II)-Kisvárda Master Good

Szarvaskend SE (megyei I.)-Ferencvárosi TC

Szajol KLK (megyei I.)-Paksi FC

Hódmezővásárhelyi FC (NB III)-Diósgyőri VTK

Kecskeméti TE (NB II)-Újpest FC

Eger SE (NB III)-Budafoki MTE (NB II)

Gyulai Termál FC (NB III)-Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)

FC Nagykanizsa (NB III) - HR-Rent Kozármisleny (NB II)

REAC (megyei I.)-Karcagi SC (NB II)

Salgótarjáni BTC (megyei I.)-Tiszakécskei LC (NB II)

Mezőörs KSE (megyei I.)-Komárom VSE (NB III)

Dorogi FC (NB III) - Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)

Füzesabony SC (NB III) - BVSC-Zugló (NB II)

Gyirmót FC Győr (NB III)-Aqvital FC Csákvár (NB II)

Móri SE (megyei I.)-Budapest Honvéd FC (NB II)

Videoton FC (NB II)-Szentlőrinc SE (NB II)

Kelen SC (megyei I.)-Tarpa SC (NB III)

Szolnoki MÁV FC (megyei I.)-ESMTK (NB III)

Majosi SE (NB III)-Gödöllői SK (NB III)

Martfűi LSE (NB III)-Dombóvári FC (NB III)

Opus Tigáz Tatabánya (NB III)-Soroksár SC (NB II)

Tiszafüredi VSE (NB III)-Putnok FC (NB III)

PTE-PEAC (NB III) - III. Kerületi TVE (NB III)

Sárvár FC (megyei I.)-Pilisi LK (megyei I.)

Pécsi MFC (NB III)-Debreceni EAC (NB III)

A forduló hivatalos játéknapjai: szeptember 13–14.