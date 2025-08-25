augusztus 25., hétfő

Labdarúgás

19 perce

Érdre látogat majd az ETO a kupában

Hétfőn kisorsolták a MOL Magyar Kupa 3. fordulójának párosításait. Az ETO NB III-as ellenfelet kapott, ahogy a Mezőörs is, míg a harmadosztályú Gyirmót NB II-es csapatot fogad.

Az M4 Sport stúdiójában a korábbi kiváló tatabányai támadó, Plotár Gyula húzta ki a csapatokat.
Gyorsan kiderült, hogy az élvonalbeli ETO FC a Kaposvárt búcsúztató NB III-as Érddel találkozik. A jelenleg harmadosztályú Gyirmót FC Győr az NB II-es Csákvárt fogadja majd, míg a Haladást kiejtő megyei I. osztályú Mezőörs az NB III-es Komáromot látja vendégül.

A hétfői sorsoláson elhangzott, hogy az élvonalbeli és a másodosztályú csapatok ebben a körben csatlakoznak a mezőnyhöz. Rajtuk kívül 11 megyei és 25 harmadosztályú csapat van még versenyben. Az NB I-es klubok egymással nem találkozhattak. 

Több élvonalbeli együttes is NB II-es ellenfelet kapott: a Puskás Akadémia a Vasas, a Nyíregyháza a Békéscsaba, a Kisvárda az Ajka, az Újpest pedig a Kecskemét otthonában lép majd pályára.

MOL Magyar Kupa, 3. forduló (a 32 közé jutásért)

Érdi VSE (NB III)-ETO FC
BFC Siófok (NB III)-MTK Budapest
VSC 2015 Veszprém (NB III)-Debreceni VSC
Swiss Krono-Vásárosnamény (megyei I.)-Zalaegerszegi TE
Iváncsa KSE (NB III)-Kolorcity Kazincbarcika SC
Békéscsaba 1912 Előre (NB II)-Nyíregyháza Spartacus FC
Vasas FC (NB II)-Puskás Akadémia FC
FC Ajka (NB II)-Kisvárda Master Good
Szarvaskend SE (megyei I.)-Ferencvárosi TC
Szajol KLK (megyei I.)-Paksi FC
Hódmezővásárhelyi FC (NB III)-Diósgyőri VTK
Kecskeméti TE (NB II)-Újpest FC
Eger SE (NB III)-Budafoki MTE (NB II)
Gyulai Termál FC (NB III)-Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)
FC Nagykanizsa (NB III) - HR-Rent Kozármisleny (NB II)
REAC (megyei I.)-Karcagi SC (NB II)
Salgótarjáni BTC (megyei I.)-Tiszakécskei LC (NB II)
Mezőörs KSE (megyei I.)-Komárom VSE (NB III)
Dorogi FC (NB III) - Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)
Füzesabony SC (NB III) - BVSC-Zugló (NB II)
Gyirmót FC Győr (NB III)-Aqvital FC Csákvár (NB II)
Móri SE (megyei I.)-Budapest Honvéd FC (NB II)
Videoton FC (NB II)-Szentlőrinc SE (NB II)
Kelen SC (megyei I.)-Tarpa SC (NB III)
Szolnoki MÁV FC (megyei I.)-ESMTK (NB III)
Majosi SE (NB III)-Gödöllői SK (NB III)
Martfűi LSE (NB III)-Dombóvári FC (NB III)
Opus Tigáz Tatabánya (NB III)-Soroksár SC (NB II)
Tiszafüredi VSE (NB III)-Putnok FC (NB III)
PTE-PEAC (NB III) - III. Kerületi TVE (NB III)
Sárvár FC (megyei I.)-Pilisi LK (megyei I.)
Pécsi MFC (NB III)-Debreceni EAC (NB III)

A forduló hivatalos játéknapjai: szeptember 13–14.

 

