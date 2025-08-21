augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

23°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vitnyéden a Fradi Öregfiúk

1 órája

Emléktáblát kap a fiatalon elhunyt edző

Címkék#megyei foci#emlékmeccs#Takács Dávid#Vitnyéd

Szombaton több kísérőprogram mellett öltözőt adnak át Vitnyéden, s a 2019-es helyi bajnokcsapat a Ferencváros Öregfiúk gárdájával csap össze. A mérkőzést a klub tavaly, fiatalon elhunyt utánpótlásvezetője, Takács Dávid emlékére rendezik.

Családi napokat tartanak most hétvégén Vitnyéden, szombaton több kísérőprogram mellett az új öltözőt is átadják, a fő esemény azonban a helyi 2019-es bajnokcsapat, valamint a Ferencváros Öregfiúk összecsapása lesz. 

 

A mérkőzést Takács Dávid emlékére rendezik, a klub közismert utánpótlásedzője tavaly decemberben tragikus hirtelenséggel, mindössze 36 éves korában hunyt el. 
A Fradi öregfiúk csapatában az 1995-ös Bajnokok Ligájában szereplő csapat gerince mellett, magyar bajnokok, kupagyőztesek és gólkirályok, illetve az 1975-ös KEK-döntőben pályára lépő ferencvárosi játékosok közül érkeznek többen is Vitnyédre. 
Kapunyitás szombaton 12 órától lesz, az öltöző, valamint Takács Dávid emléktáblájának avatása 14 órakor, a labdarúgó-mérkőzés 15 órakor kezdődik. 
A családi nap bevételét Dávid családjának támogatására ajánlják fel.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu