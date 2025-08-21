Emléktáblát kap a fiatalon elhunyt edző

Családi napokat tartanak most hétvégén Vitnyéden, szombaton több kísérőprogram mellett az új öltözőt is átadják, a fő esemény azonban a helyi 2019-es bajnokcsapat, valamint a Ferencváros Öregfiúk összecsapása lesz.

A mérkőzést Takács Dávid emlékére rendezik, a klub közismert utánpótlásedzője tavaly decemberben tragikus hirtelenséggel, mindössze 36 éves korában hunyt el.

A Fradi öregfiúk csapatában az 1995-ös Bajnokok Ligájában szereplő csapat gerince mellett, magyar bajnokok, kupagyőztesek és gólkirályok, illetve az 1975-ös KEK-döntőben pályára lépő ferencvárosi játékosok közül érkeznek többen is Vitnyédre.

Kapunyitás szombaton 12 órától lesz, az öltöző, valamint Takács Dávid emléktáblájának avatása 14 órakor, a labdarúgó-mérkőzés 15 órakor kezdődik.

A családi nap bevételét Dávid családjának támogatására ajánlják fel.