Elkapták a fonalat - Sorozatban két erős ellenfelét is legyőzte az FC Sopron

Az első fordulóban Gyirmóton elszenvedett, mondhatni papírforma vereséget (1–4) követően két komoly riválisát is legyőzte az NB III-ban szereplő FC Sopron. Finta Zoltán legénysége előbb a nagy múltú Tatabánya ellen nyert 3–2-re, hétvégén pedig az addig hibátlan Balatonfüred otthonában győzött 1–0-ra.

Küzdelemből sem volt hiány a soproniak Balatonfüred elleni bajnokiján.

Fotó: FC Sopron/Facebook

„A mérkőzésen nagyon nagy volt hőség és ez rányomta a bélyegét mindkét csapat játékára. Nagyon nagy tempó és folyamatos játék nem alakult ki, de úgy gondolom, hogy a mérkőzés összképe alapján nem érdemtelen a győzelmünk – jelentette ki értékelésében a soproni vezetőedző. – A mi akaratunk érvényesült és ha jobban használjuk ki a helyzeteinket, akkor nagyobb különbségű is lehetett volna a győzelem. Egy ilyen meccsen rá kell rúgni – a kínálkozó helyzetekből – a második gólt is, mert akkor egy nyugodtabb végjátékba mehetünk bele. Végig nagyon masszívnak éreztem a csapat védekezését és a Balatonfürednek szinte helyzete sem volt. Nagyon fontos hét van mögöttünk, hiszen hat pontot gyűjtöttünk két mérkőzésen. Köszönöm a szurkolóinknak, hogy elkísértek minket idegenbe is és biztatták a csapatot” – tette hozzá a szakember.