Egymás után két bravúr

6 órája

Elkapták a fonalat - Sorozatban két erős ellenfelét is legyőzte az FC Sopron

Elégedettek lehetnek a soproni drukkerek, a harmadosztályban szereplő futballcsapatuk sorozatban második bravúros sikerét aratta a bajnokságban.

Elkapták a fonalat - Sorozatban két erős ellenfelét is legyőzte az FC Sopron

Fotó: FC Sopron/Facebook

Fotó: FC Sopron/Facebook

Az első fordulóban Gyirmóton elszenvedett, mondhatni papírforma vereséget (1–4) követően két komoly riválisát is legyőzte az NB III-ban szereplő FC Sopron. Finta Zoltán legénysége előbb a nagy múltú Tatabánya ellen nyert 3–2-re, hétvégén pedig az addig hibátlan Balatonfüred otthonában győzött 1–0-ra. 

Küzdelemből sem volt hiány a soproniak Balatonfüred elleni bajnokiján.
Fotó: FC Sopron/Facebook

„A mérkőzésen nagyon nagy volt hőség és ez rányomta a bélyegét mindkét csapat játékára. Nagyon nagy tempó és folyamatos játék nem alakult ki, de úgy gondolom, hogy a mérkőzés összképe alapján nem érdemtelen a győzelmünk – jelentette ki értékelésében a soproni vezetőedző. –  A mi akaratunk érvényesült és ha jobban használjuk ki a helyzeteinket, akkor nagyobb különbségű is lehetett volna a győzelem. Egy ilyen meccsen rá kell rúgni – a kínálkozó helyzetekből – a második gólt is, mert akkor egy nyugodtabb végjátékba mehetünk bele. Végig nagyon masszívnak éreztem a csapat védekezését és a Balatonfürednek szinte helyzete sem volt. Nagyon fontos hét van mögöttünk, hiszen hat pontot gyűjtöttünk két mérkőzésen. Köszönöm a szurkolóinknak, hogy elkísértek minket idegenbe is és biztatták a csapatot” – tette hozzá a szakember.

Az NB III Északnyugati csoportjának állása:

1.Gyirmót33009 - 19
2.Dorog33005 - 29
3.Veszprém32108 - 47
4.Puskás A. II32015 - 26
5.Bicske32014 - 26
6.Balatonfüred32014 - 36
7.FC Sopron32015 - 66
8.M.-óvár31114 - 44
9.Pápa31028 - 63
10.ETO Akadémia31027 - 83
11.Tatabánya31025 - 63
12.Budaörs31024 - 53
13.Újpest II31023 - 83
14.Komárom30123 - 61
15.Haladás30122 - 51
16.Zsámbék30034 - 120

 

