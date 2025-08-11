6 órája
Elkapták a fonalat - Sorozatban két erős ellenfelét is legyőzte az FC Sopron
Elégedettek lehetnek a soproni drukkerek, a harmadosztályban szereplő futballcsapatuk sorozatban második bravúros sikerét aratta a bajnokságban.
Fotó: FC Sopron/Facebook
Az első fordulóban Gyirmóton elszenvedett, mondhatni papírforma vereséget (1–4) követően két komoly riválisát is legyőzte az NB III-ban szereplő FC Sopron. Finta Zoltán legénysége előbb a nagy múltú Tatabánya ellen nyert 3–2-re, hétvégén pedig az addig hibátlan Balatonfüred otthonában győzött 1–0-ra.
„A mérkőzésen nagyon nagy volt hőség és ez rányomta a bélyegét mindkét csapat játékára. Nagyon nagy tempó és folyamatos játék nem alakult ki, de úgy gondolom, hogy a mérkőzés összképe alapján nem érdemtelen a győzelmünk – jelentette ki értékelésében a soproni vezetőedző. – A mi akaratunk érvényesült és ha jobban használjuk ki a helyzeteinket, akkor nagyobb különbségű is lehetett volna a győzelem. Egy ilyen meccsen rá kell rúgni – a kínálkozó helyzetekből – a második gólt is, mert akkor egy nyugodtabb végjátékba mehetünk bele. Végig nagyon masszívnak éreztem a csapat védekezését és a Balatonfürednek szinte helyzete sem volt. Nagyon fontos hét van mögöttünk, hiszen hat pontot gyűjtöttünk két mérkőzésen. Köszönöm a szurkolóinknak, hogy elkísértek minket idegenbe is és biztatták a csapatot” – tette hozzá a szakember.
Az NB III Északnyugati csoportjának állása:
|1.
|Gyirmót
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|Dorog
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|3.
|Veszprém
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|4.
|Puskás A. II
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|5.
|Bicske
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|Balatonfüred
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|FC Sopron
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|8.
|M.-óvár
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Pápa
|3
|1
|0
|2
|8 - 6
|3
|10.
|ETO Akadémia
|3
|1
|0
|2
|7 - 8
|3
|11.
|Tatabánya
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|12.
|Budaörs
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|13.
|Újpest II
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|14.
|Komárom
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|15.
|Haladás
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|Zsámbék
|3
|0
|0
|3
|4 - 12
|0