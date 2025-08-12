augusztus 12., kedd

Tragédia

9 órája

Meghalt egy olasz tájfutó

Címkék#tájfutás#elhunyt#tragédia

Az olasz Mattia Debertolis elhunyt négy nappal azt követően, hogy összeesett a kínai Csengtuban zajló Világjátékok férfi középtávú tájfutó versenyén.

A 29 éves sportoló 43 Celsius-fokos, extrém hőségben a verseny során esett össze.

A Nemzetközi Világjátékok Szövetsége, a szervezőbizottság és a Nemzetközi Tájfutó Szövetség közös közleménye szerint a 29 éves sportoló azonnal megkapta a szükséges orvosi ellátást a kínai szakemberektől, de "minden mentési erőfeszítés ellenére" kedden meghalt. A játékok szervezői részvétüket fejezték ki az elhunyt szeretteinek, egyúttal bejelentették, hogy felülvizsgálják a szélsőséges hőmérsékletben megrendezett versenyeken hozott biztonsági intézkedéseket a hasonló esetek megelőzése érdekében.

Debertolis a 43 Celsius-fokos, extrém hőségben a verseny során esett össze. Az Olasz Tájfutó Szövetség szerint a sportolót eszméletlenül találták meg, és kritikus állapotban szállították kórházba, ahová családja és a válogatott képviselői is elkísérték.

Az olasz sportoló, egy korábbi versenyen:

 

