Elhunyt a soproni foci szerelmese

Elhunyt a soproni foci szerelmese

Súlyos betegség következtében 73 éves korában elhunyt Bernád Péter, a foci szerelmese, a Sopron Boys alapítója. A csupa szív sportember hivatali ideje alatt támogatója volt a balfi labdarúgócsapatnak, majd megalapította a Boyst, melyben - a vármegyében egyedülálló módon  - egyszemélyben ő volt az elnök, a szakosztályvezető, a technikai vezető, a szertáros és az edző. 

A vármegyei III. osztályban játszó együttes olyan neves egykori labdarúgókat sorakoztatott fel, mint Fehér György és Menyhárt Ernő, rajtuk kívül Gosztola József, apa és fia Bausz Róbert és a legendás kapus Bujtás Imre. Ameddig az egészsége engedte, a játékosokkal együtt a végsőkig kitartott szeretett klubja mellett. Egy színes egyéniség hiányzik majd a foci palettáról. 



 

 

