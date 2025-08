Elfáradt, de győzött a Mosonmagyaróvár, s nagy csatában nyert a Sopron

Puskás Akadémia II–Gyirmót FC Győr 0–1 (0–1)

Felcsút, 150 néző. V.: Juhász .

Puskás II: Bozó – Gustei, Szolnoki (Magasföldi, a szünetben), Fodor M., Csiszár – Major, Ásványi, Varga Zs. (Zahorán, 76.), Yablonskyi (Halászi-Harsányi, 76.) – Mondovics (Kruppa, 64.), Dusinszki (Szabari, 64.). Vezetőedző: Szabó Levente.

Gyirmót: Papp Zs. – Nagy T. (Szegi, 87.), Hudák D., Lányi B., Hajdú – Kiss N., Madarász – Ivan (Miknyóczki, 65.), Rácz (Tömösvári, 65.), Kicsun (Hudák M., 65.) – Szarka (Nagy K., 82.).Vezetőedző: Weitner Ádám.

Gz.: Szarka (11.).

11. perc: Madarász jobb oldali szöglete után a középen érkező Hudák D. fejelt 10 méterről, ekkor még Bozó hárított, a kipattanó után azonban Szarka 5 méterről ballal a kapu jobb oldalába helyezte. 0–1.

Jó iramban kezdődött a mérkőzés, a Gyirmót próbálta irányítani a játékot, a vezetést is megszerezte. Az idő múlásával feljavult a hazaiak játéka, többször kerültek támadóik a kapu előterébe, de végül egy helyenként parázs hangulatú mérkőzésen taktikus játékkal a Gyirmótnak sikerült megőrizni az előnyét.

Babó Levente: – Jó mérkőzést játszottunk az egyik bajnokesélyes csapattal. Sok fiatal játékosunk van a keretben, de kaptunk visszajátszókat is. Mellettük a sérülésből visszatérő játékosunkat is építenünk kell, így a sok kitérium miatt számunkra hasznos találkozón vagyunk túl.

Weitner Ádám: – Gratulálok játékosaimnak, hiszen aki a végén el szeretné érni a célját, és ezzel a mentalitással és hozzáállással tud meccset nyerni úgy, hogy nem kap gólt, annak van keresnivalója a bajnokságban.

Lapincs Attila