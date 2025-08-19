Egyik legjobbja távozik az ETO ellen készülő Rapidtól

Várhatóan nem lép pályára már az ETO elleni első mérkőzésen sem a Konferencia-liga utolsó selejtezőkörében a Rapid Wien egyik legjobbja, Mamadou Sangaré.

Bolla Bendegúz bécsi klubjának tájékoztatása szerint a mali válogatott középpályás külföldre utazott. Sajtóhírek szerint a 23 éves futballistát a francia Lens szerződteti 10 millió euróért. Azaz a Rapid jó üzletet csinál eladásával, mert tavaly nyáron 700 ezer euróért igazolta a Salzburgtól.

Az ETO-Rapid párharc továbbjutója a Konferencia-liga főtáblájára kerül, ahol ősszel további hat mérkőzést játszhat az alapszakaszban.

Az ETO Parkban 19 órakor kezdődik a csütörtöki első mérkőzés, melyet az M4 Sport élőben közvetíti.