Edzésbe állt az SKC-nál a szlovén „gólkirály”

– Az amerikai fiatalok többsége kipróbál több sportágat, amíg végül eldönti, hogy melyikban érzi úgy, hogy a legtöbbre viheti. Ön is így volt ezzel? – kérdeztük Josh Thompsont.

– Nem – szögezte le határozottan a játékmester. – A kosárlabda volt az első sportág, amit kipróbáltam, s nagyon megtetszett, így nem is játszottam mást versenyszerűen.

– Ahhoz, hogy így döntsön, nyilván kellett, hogy legyenek példaképei, és talán kedvenc csapata, csapatai is az NBA-ből. Vannak ilyenek?

– Igen, gyerekkorom, fiatalságom szerintem két legjobb játékosa, Kobe Bryant és LeBron James. A kedvenc csapatom pedig a Lakers.

– A soproni csapathoz együtt csatlakozott azzal a szlovén center Igor Strugerrel, akivel már az előző szezonban, Szlovéniában is együtt játszottak. Mit gondol, ez előnyt jelenthet önöknek kettejüknek és a csapatnak?

– Egyértelműen. Ismerjük egymást, tudjuk, mire számíthatunk a másiktól. Szerintem nagyon jó volt a kettőnk játékkapcsolata. Emellett az sem árt – bár nem hinném, hogy a beilleszkedéssel gond lenne –, hogy nem teljesen egyedül, ismeretlenként csöppenünk egy új közegbe, közösségbe.

Josh Thompson sok örömet szerezne a soproni szurkolóknak.

– A szlovén bajnokság legeredményesebb játékosaként szerződött a Sopron KC-hoz. Ez egész jó referencia...

– Pedig egyáltalán nem azzal a céllal szerződtem a szlovén csapatához, hogy ott „gólkirály” legyek, szerettem volna a tudásom legjavát nyújtva segíteni a csapatot. Persze ebbe bizonyos mértékig a pontszerzés is beletartozik, és Szlovéniában ez így alakult, de sosem volt ilyen jellegű egyéni ambícióm. Most itt Sopronban sincs, a legjobb tudásom szerint szeretném segíteni a csapatot.

– Milyennek látta a szlovén bajnokságot?

– Jó erős liga, több Európa-szerte ismert, híres neves csapattal, lehetett fejlődni.

– A napokban érkezett Sopronba, milyenek az első benyomásai új csapatáról?

– Az edző elmondta, kitől mit vár, és ahogy ő, úgy látom, a stáb többi tagja is a maga területén profi. Jöhet a kemény munka, egymás megismerése. Bevallom, a magyar bajnokságról nem sokat tudok, de nagyon bízom benne, hogy sok örömöt tudunk szerezni a csapat szurkolóinak.