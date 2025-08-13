augusztus 13., szerda

Kosárlabda

3 órája

Edzésbe állt az SKC-nál a szlovén „gólkirály”

Címkék#irányító#Thompson#kosárlabda#Sopron KC

A múlt hétvégén megérkezett Sopronba, és már edzésbe állt a Sopron KC férfi kosárlabdacsapatánál az amerikai irányító Josh Thompson, aki az előző évadban a szlovén bajnokság legeredményesebb játékosa volt a Terme Olimia együttesének színeiben.

– Az amerikai fiatalok többsége kipróbál több sportágat, amíg végül eldönti, hogy  melyikban érzi úgy, hogy a legtöbbre viheti.  Ön is így volt ezzel? – kérdeztük Josh Thompsont. 
Nem szögezte le határozottan a játékmester. A kosárlabda volt az első sportág, amit kipróbáltam, s nagyon megtetszett, így nem is játszottam mást versenyszerűen. 
– Ahhoz, hogy így döntsön, nyilván kellett, hogy legyenek példaképei, és talán kedvenc csapata, csapatai is az NBA-ből. Vannak ilyenek? 
Igen, gyerekkorom, fiatalságom szerintem két legjobb játékosa, Kobe Bryant és LeBron James. A kedvenc csapatom pedig a Lakers. 
– A soproni csapathoz együtt csatlakozott azzal a szlovén center Igor Strugerrel, akivel már az előző szezonban, Szlovéniában is együtt játszottak. Mit gondol, ez előnyt jelenthet önöknek kettejüknek és a csapatnak?
Egyértelműen. Ismerjük egymást, tudjuk, mire számíthatunk a másiktól. Szerintem nagyon jó volt a kettőnk játékkapcsolata. Emellett az sem árt bár nem hinném, hogy a beilleszkedéssel gond lenne , hogy nem teljesen egyedül, ismeretlenként csöppenünk egy új közegbe, közösségbe.

Josh Thompson sok örömet szerezne a soproni szurkolóknak. 

 – A szlovén bajnokság legeredményesebb játékosaként szerződött a Sopron KC-hoz. Ez egész jó referencia...
Pedig egyáltalán nem azzal a céllal szerződtem a szlovén  csapatához, hogy ott „gólkirály” legyek, szerettem volna a tudásom legjavát nyújtva segíteni a csapatot. Persze ebbe bizonyos mértékig a pontszerzés is beletartozik, és Szlovéniában ez így alakult, de sosem volt ilyen jellegű egyéni ambícióm. Most itt Sopronban sincs, a legjobb tudásom szerint szeretném segíteni a csapatot. 
– Milyennek látta a szlovén bajnokságot?
Jó erős liga, több Európa-szerte ismert, híres neves csapattal, lehetett fejlődni. 
– A napokban érkezett Sopronba, milyenek az első benyomásai új csapatáról? 
Az edző elmondta, kitől mit vár, és ahogy ő, úgy látom, a stáb többi tagja is a maga területén profi. Jöhet a kemény munka, egymás megismerése. Bevallom, a magyar bajnokságról nem sokat tudok, de nagyon bízom benne, hogy sok örömöt tudunk szerezni a csapat szurkolóinak.

 

