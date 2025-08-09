augusztus 9., szombat

Drámai sérülés árnyékolta be Brady szoboravatását - videóval

Felavatták a tengerentúli profi amerikaifutball-ligában (NFL) hét bajnoki címével legeredményesebb Tom Brady bronzszobrát a New England Patriots és a Washington Commanders előszezonbeli mérkőzése előtt.

Ijesztő sérülést szenvedett Morice Norris, de klubja később közleményben jelezte, hogy állapota stabil, minden végtagját érzékeli és tudja mozgatni.

Fotó: NBC/Chicago

A Hazafiak Gillette Stadionja előtt álló műalkotása hat tonnát nyom és 5 méter magas, a talapzata hatszögletű arra utalva, hogy a 48 éves játékos, aki jelenleg szakkommentátorként dolgozik, hatszor vezette bajnoki címre a bostoni csapatot, amely ezzel a Pittsburgh Steelers együttesével holtversenyben az örökrangsor élére került.

"Amikor draftoltak, csak abban reménykedtem, hogy bekerülök a csapatba. Soha nem álmodtam volna arról, hogy két és fél évtizeddel később itt fogok állni" - mondta Brady, aki 19 idényt játszott a Patriots színeiben, amelyet 17-szer vezetett csoportgyőzelemre az alapszakaszban, majd utolsó három szezonjában a Tampa Bay Buccaneers gárdáját erősítette, a floridaiakkal egyszer szintén elhódította a bajnoki címért járó Vince Lombardi-trófeát.

Amíg a Patriots 48-18-as győzelmével záruló találkozó az ünneplésről szólt, addig az Atlanta Falcons és a Detroit Lions összecsapása drámai esemény miatt félbeszakadt a negyedik negyedben. Az Oroszlánok játékosa, Morice Norris ugyanis súlyos sérülést szenvedett, amikor szerelni próbálta a hazaiak újonc futóját, Nathan Cartert. A védő feje hátrabicsaklott az ütközés következtében, majd húsz percig ápolták a pályán, mielőtt mentővel szállították egy atlantai kórházba.

A detroiti klub később közleményben jelezte, hogy Norris állapota stabil, minden végtagját érzékeli és tudja mozgatni.

 

